Süchtige und Rattenplage im Fritz-Imhoff-Park

Ratten werden angelockt

Im Park befand sich eine öffentliche Toilettenanlage von Öklo, die aber auch von Drogenkranken zum Konsum genutzt wurde – also wurde sie unter anderem deswegen entfernt. Und das zeigt bereits Auswirkungen, wie Anrainerin und ÖVP-Bezirksrätin Martina Hammerer schildert: „Der Park ist jetzt mit menschlichen Exkrementen und Papier übersät. Das lockt vor allem in der Hitze zahlreiche Ratten an.“ Und weiter: „Es ist einfach unfassbar, dass sich aufgrund politischer Untätigkeit ein Schutzzonenbereich von einem Kriminalitätshotspot in einen gesundheitsgefährdenden Slum verwandelt hat.“