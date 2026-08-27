Luxus-Flug der Sussexes kostete kleines Vermögen

Dafür stand den Sussexes für ihre Anreise nach Großbritannien auch jede Menge Luxus zur Verfügung. Denn wie es heißt, charterten das Paar eine Bombardier Global Express XRS. Und das 2023 frisch renovierte Flugzeug bietet nicht nur Platz für bis zu 13 Personen, sondern hat auch zwei Badezimmer und fünf Betten, in denen bis zu sechs Menschen schlafen können.