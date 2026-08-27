Luxus-Flug der Sussexes kostete kleines Vermögen

Schon am Mittwoch sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in Großbritannien gelandet – und haben zum Start in ihr neues Leben in der alten Heimat offenbar keine Kosten und Mühen gescheut. Denn für den Flug im Privatjet blätterten die beiden offenbar eine schwindelerregende Summe hin!
Das jedenfalls rechnete die „Page Six“ vor, die herausgefunden haben will, dass die Sussexes ihre Maschine bei dem Unternehmen Planet 9 gechartert haben. Die Firma veranschlagt pro Flugstunde 10.300 Euro, wie die US-Promi-Seite weiter berichtete.
Zwei Bäder und fünf Betten
Was das für Harry und Meghan hieß? Für einen rund zehnstündigen Flug von Los Angeles nach Birmingham wären das wohl rund 103.000 Euro, die das Herzogspaar von Sussex ausgeben mussten.
Dafür stand den Sussexes für ihre Anreise nach Großbritannien auch jede Menge Luxus zur Verfügung. Denn wie es heißt, charterten das Paar eine Bombardier Global Express XRS. Und das 2023 frisch renovierte Flugzeug bietet nicht nur Platz für bis zu 13 Personen, sondern hat auch zwei Badezimmer und fünf Betten, in denen bis zu sechs Menschen schlafen können.
Auch einiges an Umzugsgepäck dürften Harry und Meghan schon mitgenommen haben. Denn der Jet verfügt zudem über Stauraum für zwölf bis 15 mittelgroße Koffer.
Harry und Meghan nahmen Hunde mit
Dass Harry und Meghan sich gegen einen Linienflug und für einen Privatjet entschieden haben, liegt jedenfalls auf der Hand. Und zwar nicht nur wegen des Luxus an Bord und der nötigen Privatsphäre, die sie wohl wegen ihrer Kinder Archie und Lilibet bevorzugten.
Wie ein Insider der „Page Six“ verriet, nahmen die Sussexes auch ihre Hunde „Pula“, ein schwarzer Labrador, und „Mia“ ein Beagle, mit nach Großbritannien. Im Gegensatz zu ihren Hühnen, die in ihrer Villa in Montecito zurückblieben.
Auf diesem älteren Foto zeigt sich Meghan mit ihrem Beagle „Mia“. Dieser kam ebenso mit nach Großbritannien wie Labrador „Pula“:
Und während in der Royal Family über die Ankunft von Harry und Meghan in Großbritannien wohl gemischte Gefühle herrschen, äußerte sich nun die Cousine des Herzogs von Sussex freudig über dessen Rückkehr.
Cousine freut sich über Harrys Rückkehr
Wie der „Mirror“ berichtete, wurde Lady Eliza Spencer auf die Landung der Sussexes angesprochen, und verriet, dass sie sich darüber freue. „Absolut, das ist aufregend! Wir würden uns freuen, Zeit für einen Besuch zu finden.“
Lady Eliza Spencer ist die Tochter von Charles Spencer, Bruder von Harrys und Williams verstorbener Mutter Prinzessin Diana. Sie trat jetzt übrigens in Meghans Fußstapfen und stellte dieser Tage ihre Rosé-Marke vor. Auch die 44-Jährige brachte im letzten Jahr ja ihren eigenen Rosé-Wein auf den Markt.
Ob sie sich mit der Gattin ihres Cousins über ihre Passion für Wein austauschen will, fragte der „Mirror“ nach. „Vielleicht“, so die knappe Antwort der 34-Jährigen, die sich aktuell auf ihre Hochzeit mit dem Tech-Manager Channing Millerd vorbereitet.
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