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40.000 Euro pro Frau

Jetzt zahlt Dänemark für den Spiralen-Missbrauch

Außenpolitik
27.08.2026 13:51
4500 Betroffene haben wohl Anspruch auf die finanzielle Entschädigung.
4500 Betroffene haben wohl Anspruch auf die finanzielle Entschädigung.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
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Von krone.at

Dänemark hat Frauen auf Grönland über Jahrzehnte Spiralen ohne ihr Einverständnis eingesetzt. So sollten wohl Gesundheitskosten und das Bevölkerungswachstum eingegrenzt werden. Jetzt winkt Tausenden Frauen ein Schmerzensgeld.

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Dänemark will betroffenen Grönländerinnen im Spiralen-Skandal eine Entschädigung in Höhe von jeweils umgerechnet rund 40.000 Euro zahlen. Dafür gab das dänische Parlament am Donnerstag grünes Licht.

Einen Anspruch auf die Summe haben Frauen, denen im Zeitraum von 1960 bis 1991 ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung Spiralen eingesetzt wurden. Dafür kommen schätzungsweise rund 4500 Frauen infrage.

Für das dunkle Kapitel in der dänisch-grönländischen Geschichte hatte sich Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im vergangenen Jahr offiziell entschuldigt. Am Freitag erscheinen zwei Experten-Berichte, die den Spiralen-Skandal beleuchten.

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Behörden wollten wohl Bevölkerungswachstum eingrenzen
Vor allem in den 1960er und 1970er Jahren hatten dänische Ärzte Tausenden grönländischen Frauen und Mädchen Spiralen eingesetzt, ohne dass sie dafür ihr Einverständnis gegeben hatten. Es besteht der Verdacht, dass die dänischen Behörden damit das Bevölkerungswachstum in Grönland begrenzen wollten.

Dänemark war bis 1992 für das Gesundheitswesen in seiner früheren Kolonie Grönland verantwortlich. Mittlerweile ist die größte Insel der Erde weitgehend autonom, gehört aber offiziell nach wie vor zum Königreich Dänemark.

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