F1-Team Alpine vergibt Cockpit für Saison 2027

Das Formel-1-Team Alpine hat seine Fahrerplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Der Argentinier Franco Colapinto wird auch im nächsten Jahr das zweite Stammcockpit des Rennstalls neben dem Franzosen Pierre Gasly übernehmen.
Der 23-Jährige fährt seit dem vergangenen Jahr für das Team, das jetzt die Vertragsverlängerung mit Colapinto bestätigte. „Für mich ist Beständigkeit sehr wichtig“, ließ sich Teamchef Flavio Briatore in einer Mitteilung zitieren.
Gasly hat sogar einen Vertrag bis ins Jahr 2028 bei Alpine. Neben dem heuer klaren Formanstieg bei Colapinto dürften auch die üppigen Sponsorengelder aus Argentinien den Rennstall überzeugt haben, dem Südamerikaner auch für die Saison 2027 das Vertrauen zu schenken. In der WM-Gesamtwertung ist Colapinto nach zwölf Saisonläufen mit 19 Punkten Zwölfter. Gasly liegt mit 44 Zählern im Klassement zwei Ränge vor ihm.
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