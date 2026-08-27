F1-Team Alpine vergibt Cockpit für Saison 2027

Gasly hat sogar einen Vertrag bis ins Jahr 2028 bei Alpine. Neben dem heuer klaren Formanstieg bei Colapinto dürften auch die üppigen Sponsorengelder aus Argentinien den Rennstall überzeugt haben, dem Südamerikaner auch für die Saison 2027 das Vertrauen zu schenken. In der WM-Gesamtwertung ist Colapinto nach zwölf Saisonläufen mit 19 Punkten Zwölfter. Gasly liegt mit 44 Zählern im Klassement zwei Ränge vor ihm.