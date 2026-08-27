Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur Momentaufnahme?

„Zum Zeitpunkt“ unterstützen Saudis Infantino

Fußball International
27.08.2026 14:42
Kronprinz Mohammed bin Salman (l.) und Gianni Infantino (r.)
Kronprinz Mohammed bin Salman (l.) und Gianni Infantino (r.)(Bild: AP/Alexei Nikolsky)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der übernächste WM-Gastgeber Saudi-Arabien hat dem umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino seine Unterstützung zugesagt – allerdings mit einer zeitlichen Einschränkung. „Zu diesem Zeitpunkt unterstützt SAFF die andauernden Bemühungen von FIFA-Präsident Gianni Infantino und der FIFA-Führung, die Einigkeit in der Fußball-Familie wiederherzustellen und das Wachstum des Spiels zum Nutzen aller fortzusetzen“, hieß es nach einer Sitzung beim nationalen Fußball-Verband.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Man müsse die Leistungen Infantinos für den Fußball im vergangenen Jahrzehnt anerkennen, hieß es. Mit der Formulierung „Zu diesem Zeitpunkt“ ließ sich der einflussreiche Vertreter der asiatischen Fußball-Konföderation allerdings eine Änderung der momentanen Haltung im Machtkampf um die Führung des Weltverbandes offen. Infantino steht nach seinen notgedrungen zurückgezogenen Plänen, die Fußball-WM teilweise durch Investoren zu vermarkten, stark unter Druck.

Lesen Sie auch:
FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump
WM-Skandal wegen Trump
UEFA-Boss zu Infantino: „Wir waren alle geschockt“
25.08.2026
Untersuchung gefordert
Europas Norden spricht Infantino Misstrauen aus
23.08.2026

Widerstand schlägt ihm vor allem aus Europa entgegen. Die UEFA diskutiert in Monaco bei einem Treffen Strategien für einen Machtwechsel beim Weltverband. Infantino hatte mit strategischen Winkelzügen dafür gesorgt, dass sein Favorit Saudi-Arabien der einzige Kandidat für die Vergabe der WM 2034 war. Ein Abrücken der Scheichs wäre für ihn ein herber Schlag gewesen. Die asiatische Konföderation gilt als Schlüssel für seine Wiederwahl im März 2027, bisher ist der Schweizer der einzige offizielle Kandidat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.08.2026 14:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Fußball International
Doppel-CL-Sieger
Sie ist die Tochter einer ManUnited-Legende
Nur Momentaufnahme?
„Zum Zeitpunkt“ unterstützen Saudis Infantino
Boey, Ibrahimovic, ...
Wer kommt? Wer geht? Klare Worte von Bayerns Eberl
Comeback im Bernabeu
Jose Mourinho: „Buhrufe helfen dir, zu wachsen“
Einigung erzielt
Wechsel von PSG-Star zu Liverpool auf Zielgeraden
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine