„Zum Zeitpunkt“ unterstützen Saudis Infantino

Widerstand schlägt ihm vor allem aus Europa entgegen. Die UEFA diskutiert in Monaco bei einem Treffen Strategien für einen Machtwechsel beim Weltverband. Infantino hatte mit strategischen Winkelzügen dafür gesorgt, dass sein Favorit Saudi-Arabien der einzige Kandidat für die Vergabe der WM 2034 war. Ein Abrücken der Scheichs wäre für ihn ein herber Schlag gewesen. Die asiatische Konföderation gilt als Schlüssel für seine Wiederwahl im März 2027, bisher ist der Schweizer der einzige offizielle Kandidat.