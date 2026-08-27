Louis Simon ist Klagenfurts 1000. Baby

Immer mehr Spontangeburten

Mama Elena entschied sich in diesem Fall sogar für eine eher seltene Geburtsart, nämlich im Wasser. An der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kümmern sich rund 40 Hebammen und 20 Ärzte um die jungen Familien. Bei dieser Geburt hatte Hebamme Sofia Ruttnig tatkräftige Unterstützung von Hebammenstudentin Magdalena Frohnwieser. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das Kind im Arm zu halten, das man vorher im Bauch gespürt hat! Einfach traumhaft“, sagt die junge Mama. Papa Julian S.: „Wir freuen uns sehr auf das Leben als kleine Familie!“ Für beide ist es das erste Kind.