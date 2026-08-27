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Geburt im Klinikum

Louis Simon ist Klagenfurts 1000. Baby

Kärnten
27.08.2026 12:00
Hebamme Karin Lagger, Mama Elena, Sohn Louis Simon, Papa Julian, Hebamme Sofia Ruttnig und Dr. ...
Hebamme Karin Lagger, Mama Elena, Sohn Louis Simon, Papa Julian, Hebamme Sofia Ruttnig und Dr. Alissa Lexer.(Bild: KABEG)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Immer im August freut sich das Team des ELKI Klagenfurt ganz besonders auf eine Geburt, denn meist erblickt genau in diesem Monat das 1000. Baby des Jahres die Welt. Heuer ist der kleine Louis Simon der „Gewinner“.

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24. August, 9.35 Uhr, ein Schrei: Endlich hat das lange Warten auf den kleinen Louis Simon ein Ende. Der Bub ist 3855 Gramm schwer und 52 cm groß. Seine Geburt macht nicht nur Mama und Papa glücklich, sondern diesmal gibt‘s ein bisschen Zusatz-Freude, denn Louis ist heuer der 1000. Erdenbürger, der im Klagenfurter ELKI die Licht der Welt erblickt.

Rund 1700 Babys werden in jedem Jahr im Klinikum geboren. Die 1000. Geburt findet meistens im Sommer statt. „Trotz sinkender Geburtenzahlen in Österreich sind bei uns die Zahlen stabil“, blickt Mediziner Stefan Hinterberger in die Statistik. Gemeinsam mit seinem Team rund um die dienstführende Hebamme Karin Lagger freut er sich natürlich über jedes gesunde Kind.

Immer mehr Spontangeburten
Mama Elena entschied sich in diesem Fall sogar für eine eher seltene Geburtsart, nämlich im Wasser. An der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kümmern sich rund 40 Hebammen und 20 Ärzte um die jungen Familien. Bei dieser Geburt hatte Hebamme Sofia Ruttnig tatkräftige Unterstützung von Hebammenstudentin Magdalena Frohnwieser. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das Kind im Arm zu halten, das man vorher im Bauch gespürt hat! Einfach traumhaft“, sagt die junge Mama. Papa Julian S.: „Wir freuen uns sehr auf das Leben als kleine Familie!“ Für beide ist es das erste Kind.

Was alle besonders freut: Immer mehr Frauen bevorzugen wieder Spontangeburten. „Hier setzen auch unsere Informationsveranstaltungen oder die Hebammensprechstunde an. Durch eingehende Beratung können viele Ängste abgebaut werden“, erklärt die leitende Hebamme Christina Kulle.

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