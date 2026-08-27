Brückenjuwel soll Attraktion für Radfahrer werden

Kulturjuwel soll Touristen anlocken

Zuletzt zierten „verbotene Früchte“ wie Kunstwerke den brüchigen Holzboden, jetzt wachsen dort Bäume. Endlich kommt Bewegung auf! „Unser Ziel ist, das Kulturjuwel touristisch in Wert zu setzen und zu erhalten“, erklärt Breznik. Und zwar in Abstimmung mit dem Tourismusverband Klopeiner-See-Südkärnten-Lavanttal, dem Land und den Gemeinden. Hinter einem bereits ausgearbeiteten Projekt steckt Geopark-Manager Gerald Hartmann: „Es geht um eine Rad-Anbindung beim Drauradweg. Darin ist die alte Bahnlinie beim Granitztaltunnel, der Tuffkalkfelsen in Lippitzbach sowie die Auffahrt nach Rinkenberg für Radfahrer und Fußgeher integriert.“ Aber so ein Projekt verschlingt Unsummen. Hartmann: „Die Sanierung der Brücke wird 1,5 Millionen Euro kosten.“