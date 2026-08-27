Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historisches Denkmal

Brückenjuwel soll Attraktion für Radfahrer werden

Kärnten
27.08.2026 14:00
Die kleine Brücke ist vor allem für Anrainer eine wichtige Verbindung.
Die kleine Brücke ist vor allem für Anrainer eine wichtige Verbindung.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Geplanter Abriss der Lippitzbachbrücke in Bleiburg stößt seit vielen Jahren auf Widerstand. Spenden und Unterschriften wurden gesammelt, nun soll ein Interreg-Projekt Geld für Sanierung und Radwegstrecke bringen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Juwel, ein Industriedenkmal – die 1895 erbaute Lippitzbachbrücke: Bis 2018 hat die Stahl- und Holzbrücke über den Draufluss noch die Gemeinden Ruden und Bleiburg verbunden. Seit gut 20 Jahren thront knapp 100 Meter darüber der mächtige Brücken-Neubau.

Zitat Icon

Wenn es finanzierbar ist, soll unsere Brücke in jedem Fall gerettet werden. Die Sanierung bei der Zufahrt Rinkenberg ist ausgeredet.

Daniel Wrießnig, Bürgermeister

Während des Abwehrkampfes wurde die alte Brücke gesprengt, danach wieder aufgebaut. Seit der Straßensperre vor acht Jahren modert das mehr als 45 Meter lange Brückenjuwel vor sich hin. „Es brennt in meinem Herzen, wenn ich zusehen muss, wie das Kleinod verfällt“, sagt ein 82-jähriger Bleiburger. Hotelier und Brauhauswirt Stefan Breznik, er ist auch Obmann des Tourismusverbandes Geopark-Petzen, ist seit Jahren bemüht, das Juwel zu retten: „Wir haben auch eine Petition ins Leben gerufen. Tausende sind für den Erhalt!“

Stefan Breznik, Obmann des Tourismusverbandes Geopark- Petzen, kämpft seit Jahren um den Erhalt ...
Stefan Breznik, Obmann des Tourismusverbandes Geopark- Petzen, kämpft seit Jahren um den Erhalt des Juwels.(Bild: Dieter Arbeiter)
Tausende Unterschriften wurden für die denkmalgeschützte Brücke gesammelt.
Tausende Unterschriften wurden für die denkmalgeschützte Brücke gesammelt.(Bild: Archiv Kronenzeitung)
Hinter der kleinen Brücke thront heute die „große Lippitzbachbrücke“.
Hinter der kleinen Brücke thront heute die „große Lippitzbachbrücke“.(Bild: Dieter Arbeiter)

Aber seit Jahren herrscht Stillstand. Das Land hat 300.000 Euro für den Abriss des denkmalgeschützten Juwels zur Verfügung gestellt. „Dieses Geld soll nun in die Sanierung fließen“, so Landesstraßenbauchef Volker Bidmon. Ein Abriss kommt für die Kärntner sowieso nicht in Frage! Breznik: „Wir werden alles tun, um das Juwel zu retten!“

Kulturjuwel soll Touristen anlocken
Zuletzt zierten „verbotene Früchte“ wie Kunstwerke den brüchigen Holzboden, jetzt wachsen dort Bäume. Endlich kommt Bewegung auf! „Unser Ziel ist, das Kulturjuwel touristisch in Wert zu setzen und zu erhalten“, erklärt Breznik. Und zwar in Abstimmung mit dem Tourismusverband Klopeiner-See-Südkärnten-Lavanttal, dem Land und den Gemeinden. Hinter einem bereits ausgearbeiteten Projekt steckt Geopark-Manager Gerald Hartmann: „Es geht um eine Rad-Anbindung beim Drauradweg. Darin ist die alte Bahnlinie beim Granitztaltunnel, der Tuffkalkfelsen in Lippitzbach sowie die Auffahrt nach Rinkenberg für Radfahrer und Fußgeher integriert.“ Aber so ein Projekt verschlingt Unsummen. Hartmann: „Die Sanierung der Brücke wird 1,5 Millionen Euro kosten.“

Lesen Sie auch:
Lippitzbachbrücke
Denkmalschutz Lippitzbachbrücke: Abriss unmöglich?
05.03.2020
Günstige Sanierung?
Wie geht es mit der Lippitzbachbrücke weiter?
04.03.2020
Volksabstimmung
Dörfler bittet Kaiser: Lippitzbachbrücke erhalten
03.03.2020

Ein Interreg-Projekt soll 2027 eingereicht werden. Bidmon: „Es gibt tolle Gespräche. Wir werden uns einbringen und diese Initiative unterstützen, wo es geht.“ Die Brücke soll Kärnten mit Slowenien verbinden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.08.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
167.079 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.700 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Champions League
Historische Aufholjagd! LASK spielt Königsklasse
101.568 mal gelesen
Jubel bei den Linzern nach einem historischen Europacup-Abend.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1892 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
925 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
661 mal kommentiert
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Chaos bei Post
Zustellerin hortete Behördenbriefe im Keller
Krone Plus Logo
„Überm Staub danach …“
Harald Schreiber: So tickt Kärntner Multitalent
Historisches Denkmal
Brückenjuwel soll Attraktion für Radfahrer werden
Zurück aus den USA
Ex-Austrianer Dominik Fitz: Comeback in Österreich
Geburt im Klinikum
Louis Simon ist Klagenfurts 1000. Baby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf