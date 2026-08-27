Wörthersee wird beim Film wieder zum Promi-Treff

Erotikmodel und das wilde Pferd

Mehrere Sender haben in dieser Woche ihr Interesse am Film bekundet. Viele Medien und Klatschblätter reisten an. „Die Verhandlungen, auf welchem Kanal der Film zu sehen sein wird, laufen“, verrät Andrea Mayer. Ihre Tochter Stefanie ist die Regisseurin des Projekts, sie machte auch das Drehbuch und sorgt für Musik. Julian F. M. Stoeckel spielt den Chef der Rettungsschwimmer. „Der Wörthersee ist mir vertraut, ich komme schon seit zehn Jahren im Urlaub nach Kärnten“, erzählt er. Mit dem Erotikmodel Micaela Schäfer arbeitet Stoeckel bereits seit 15 Jahren zusammen. „Sie ist ganz ein nettes Mädchen.“ Auch von der Regisseurin ist er begeistert. „Sie lässt mir meine Freiheiten. Das ist gut. so“ Er fügt selbstbewusst hinzu: „Ich bin das letzte lebende It-Girl. Früher gab es Hunderte. Ich bin im Film wie ein wildes Pferd, werde nun losgelassen.“