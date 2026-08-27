Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Velden im Blickpunkt

Wörthersee wird beim Film wieder zum Promi-Treff

Kärnten
27.08.2026 20:00
Julian FM Stoeckel und Christoph Fälbl teilen die Rettungsschwimmer ein.
Julian FM Stoeckel und Christoph Fälbl teilen die Rettungsschwimmer ein.(Bild: Mayer-Film)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Vier Tage lang stand größter See Kärntens im Mittelpunkt der Dreharbeiten für „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“. Mit dabei sind Stars wie Heino oder Christoph Fälbl. Heute fällt in Velden die letzte Klappe für den Pilotfilm. Nächstes Jahr soll eine zwölfteilige Serie produziert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für Heino ist es eine besondere Rückkehr auf die Leinwand. Erstmals seit 50 Jahren spielt der Sänger wieder in einem Spielfilm mit. Am Montag wurde er von den Rettungsschwimmern gerettet. Es war nicht einfach. „Auf der Bühne stehe ich schon seit 70 Jahren“, erzählt der Evergreen. Heute singt er im Schlosshotel „Holidays am Wörthersee“. Den Song hatte bereits Lennie Berger im Schlosshotel gesungen. Auch Heino hatte ihn vor acht Jahren aufgenommen.

Schlagerstar Heino wird am Wörthersee gerettet.
Schlagerstar Heino wird am Wörthersee gerettet.(Bild: Mayer Film)
Julian F. M. Stockel spielt die Hauptrolle.
Julian F. M. Stockel spielt die Hauptrolle.(Bild: Mayer-Film)

Erotikmodel und das wilde Pferd
Mehrere Sender haben in dieser Woche ihr Interesse am Film bekundet. Viele Medien und Klatschblätter reisten an. „Die Verhandlungen, auf welchem Kanal der Film zu sehen sein wird, laufen“, verrät Andrea Mayer. Ihre Tochter Stefanie ist die Regisseurin des Projekts, sie machte auch das Drehbuch und sorgt für Musik. Julian F. M. Stoeckel spielt den Chef der Rettungsschwimmer. „Der Wörthersee ist mir vertraut, ich komme schon seit zehn Jahren im Urlaub nach Kärnten“, erzählt er. Mit dem Erotikmodel Micaela Schäfer arbeitet Stoeckel bereits seit 15 Jahren zusammen. „Sie ist ganz ein nettes Mädchen.“ Auch von der Regisseurin ist er begeistert. „Sie lässt mir meine Freiheiten. Das ist gut. so“ Er fügt selbstbewusst hinzu: „Ich bin das letzte lebende It-Girl. Früher gab es Hunderte. Ich bin im Film wie ein wildes Pferd, werde  nun losgelassen.“

Olympiasiegerin Lara Vadlau und Erotikmodel Micaela Schäfer.
Olympiasiegerin Lara Vadlau und Erotikmodel Micaela Schäfer.(Bild: Mayer-Film)
Auch Rettungshund Frida wird losgelassen.
Auch Rettungshund Frida wird losgelassen.(Bild: Mayer-Film)
Die Veldenerin Stefanie Mayer ist Regisseurin.
Die Veldenerin Stefanie Mayer ist Regisseurin.(Bild: Mayer-Film)

„Seyffenstein“ sorgt immer für Spaß
Für Unterhaltung sorgt Christoph Fälbl als Rettungsschwimmer-Praktikant. Seine Rolle als Seyffenstein, der treue und oft geplagte Obersthofmeister, in „Wir sind Kaiser“ ist legendär. Er kündigte die Gäste für Kaiser Robert Heinrich I. (gespielt von Robert Palfrader) an und assistierte bei den Audienzen. Seit 40 Jahren verbringt Fälbl seine Sommer in Kärnten. Der 60-Jährige ist begeisterter Schwimmer und besitzt auch Segel- und Tauchschein. „Meine Tochter lebt sogar am Faaker See.“ Nun geht er als Praktikant bei den Rettungsschwimmern an.

Treffpunkt Mai für die Forsetzung?
Auch Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau und Schlagerstar Silvio Samoni hatten Mittwoch Gast-Auftritte. Im nächsten Jahr soll eine zwölfteilige Serie gedreht werden. Im Mai will sich das Team wieder in Velden treffen – für die Fortsetzung am Wörthersee.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.08.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
170.782 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.704 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
105.996 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1555 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
982 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Conference League
Traum geplatzt! Rapid verliert irren Quali-Krimi
666 mal kommentiert
Der SK Rapid scheiterte in der Conference-League-Quali an Heart of Midlothian.
Mehr Kärnten
Velden im Blickpunkt
Wörthersee wird beim Film wieder zum Promi-Treff
Für 5,6 Millionen Euro
Klagenfurter Strandbad wird ab Oktober umgebaut
Baustart wohl 2028
300-Millionen-Ausbau für Bezirkskrankenhaus Lienz
Zakany im Interview:
Ruhe! Jetzt zählt nur eines bei Austria Klagenfurt
Melden Sie Mängel!
Wie der Schulweg nicht zur Gefahrenquelle wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf