Wörthersee wird beim Film wieder zum Promi-Treff

Vier Tage lang stand größter See Kärntens im Mittelpunkt der Dreharbeiten für „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“. Mit dabei sind Stars wie Heino oder Christoph Fälbl. Heute fällt in Velden die letzte Klappe für den Pilotfilm. Nächstes Jahr soll eine zwölfteilige Serie produziert werden.
Für Heino ist es eine besondere Rückkehr auf die Leinwand. Erstmals seit 50 Jahren spielt der Sänger wieder in einem Spielfilm mit. Am Montag wurde er von den Rettungsschwimmern gerettet. Es war nicht einfach. „Auf der Bühne stehe ich schon seit 70 Jahren“, erzählt der Evergreen. Heute singt er im Schlosshotel „Holidays am Wörthersee“. Den Song hatte bereits Lennie Berger im Schlosshotel gesungen. Auch Heino hatte ihn vor acht Jahren aufgenommen.
Erotikmodel und das wilde Pferd
Mehrere Sender haben in dieser Woche ihr Interesse am Film bekundet. Viele Medien und Klatschblätter reisten an. „Die Verhandlungen, auf welchem Kanal der Film zu sehen sein wird, laufen“, verrät Andrea Mayer. Ihre Tochter Stefanie ist die Regisseurin des Projekts, sie machte auch das Drehbuch und sorgt für Musik. Julian F. M. Stoeckel spielt den Chef der Rettungsschwimmer. „Der Wörthersee ist mir vertraut, ich komme schon seit zehn Jahren im Urlaub nach Kärnten“, erzählt er. Mit dem Erotikmodel Micaela Schäfer arbeitet Stoeckel bereits seit 15 Jahren zusammen. „Sie ist ganz ein nettes Mädchen.“ Auch von der Regisseurin ist er begeistert. „Sie lässt mir meine Freiheiten. Das ist gut. so“ Er fügt selbstbewusst hinzu: „Ich bin das letzte lebende It-Girl. Früher gab es Hunderte. Ich bin im Film wie ein wildes Pferd, werde nun losgelassen.“
„Seyffenstein“ sorgt immer für Spaß
Für Unterhaltung sorgt Christoph Fälbl als Rettungsschwimmer-Praktikant. Seine Rolle als Seyffenstein, der treue und oft geplagte Obersthofmeister, in „Wir sind Kaiser“ ist legendär. Er kündigte die Gäste für Kaiser Robert Heinrich I. (gespielt von Robert Palfrader) an und assistierte bei den Audienzen. Seit 40 Jahren verbringt Fälbl seine Sommer in Kärnten. Der 60-Jährige ist begeisterter Schwimmer und besitzt auch Segel- und Tauchschein. „Meine Tochter lebt sogar am Faaker See.“ Nun geht er als Praktikant bei den Rettungsschwimmern an.
Treffpunkt Mai für die Forsetzung?
Auch Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau und Schlagerstar Silvio Samoni hatten Mittwoch Gast-Auftritte. Im nächsten Jahr soll eine zwölfteilige Serie gedreht werden. Im Mai will sich das Team wieder in Velden treffen – für die Fortsetzung am Wörthersee.
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