„Je größer der Druck ist, desto besser spiele ich“

Austrias Vasilije Markovic (18) sprach im „Krone“-Interview über seinen steilen Aufstieg, seine Zukunft sowie den Traum vom Ausland. Trainer-Ikone Arsene Wenger schwärmte vom Youngster, der mit Österreich große Ziele vor Augen hat.
„Krone“: Vasilije, die Austria hat ein Jahr um dich gekämpft, nicht nur Salzburg war an deiner Person sehr interessiert! Warum hast du im Februar dann doch deinen ersten Profivertrag bei Violett unterschrieben?
Markovic: Ich habe viele Gespräche mit Tomas Zorn geführt und mir genau die Idee angehört, wie mit meiner Zukunft geplant wird. Das Vertrauen habe ich sofort gespürt und wurde mir auch geschenkt.
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