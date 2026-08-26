„Je größer der Druck ist, desto besser spiele ich“

„Krone“: Vasilije, die Austria hat ein Jahr um dich gekämpft, nicht nur Salzburg war an deiner Person sehr interessiert! Warum hast du im Februar dann doch deinen ersten Profivertrag bei Violett unterschrieben?

Markovic: Ich habe viele Gespräche mit Tomas Zorn geführt und mir genau die Idee angehört, wie mit meiner Zukunft geplant wird. Das Vertrauen habe ich sofort gespürt und wurde mir auch geschenkt.