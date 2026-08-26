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FPÖ zur „Krone“:

Unsicherheit am Bahnhof: „Hier fehlt Kontrolle!“

Salzburg
26.08.2026 10:00
Die FPÖ fordert in ihrer Oppositionsrolle seit Monaten mehr Kontrollen am Südtiroler Platz.
Die FPÖ fordert in ihrer Oppositionsrolle seit Monaten mehr Kontrollen am Südtiroler Platz.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Die Debatte rund um den Salzburger Hauptbahnhof spitzt sich zu. Die „Krone“ ist zum dritten Mal binnen einer Woche zum Lokalaugenschein vor Ort. Diesmal mit dabei: FPÖ-Stadtchef Paul Dürnberger, dem die fehlende Kontrolle am Südtiroler Platz seit Monaten sauer aufstößt. 

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„Gewalt und Belästigung passieren hier regelmäßig und keiner schaut hin“, sagt FPÖ-Klubobmann Paul Dürnberger direkt am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs zur „Krone“.

In den vergangenen Tagen berichteten Menschen gegenüber der „Krone“ von einem großen Unwohlsein. ...
In den vergangenen Tagen berichteten Menschen gegenüber der „Krone“ von einem großen Unwohlsein. Alkohol-, Drogeneskapaden, Gewalt und Beleidigungen passierten hier immer wieder.(Bild: Markus Tschepp)

Am Dienstagvormittag bietet sich ein ähnliches Bild, das auch Dürnberger beobachtet. Den Politiker stört vor allem, dass es hier keine Kontrollinstanz vor Ort gibt. Niemand könne schnell eingreifen, falls etwas passiere. Passanten teilen diese Sorge, wie sie der „Krone“ bereits im Vorfeld berichteten: „Ich wurde hier schon einmal als Hure und Nutte beschimpft, weil ich einem Bettler, der gefragt hat, keine Zigarette geschenkt habe“, schildert eine Frau.

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Fälle wie dieser wundern Dürnberger nicht. „Das zeigt, wie weit es die Verlierer-Mentalität dieser Stadtpolitik gebracht hat“, schießt er gegen die Stadtregierung. Demnach solle die Bevölkerung keine Angst vor Kriminellen haben müssen. „Diese sollen sich vor der Überwachung fürchten“, so der blaue Politiker. Seine Partei pocht vehement auf die Einführung einer Stadtwache.

FPÖ würde nur Österreicher und EU-Bürger einstellen
„Man sollte mit mindestens zwölf gut ausgebildeten Sicherheitskräften anfangen, die permanente Präsenz am Südtiroler Platz zeigen“, fordert er. Dafür solle das Ordnungsamt umgewandelt werden. „Angestellt werden sollen nur Bürger aus Österreich und der EU“, fordert Dürnberger. „Sie sollen den Trinkern das Bier wegnehmen, damit sie gar nicht erst zum Trinken anfangen. Polizei, Stadtwache und Sozialarbeiter müssen hier eng zusammenarbeiten“, appelliert der FPÖ-Klubobmann.

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