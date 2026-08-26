Unsicherheit am Bahnhof: „Hier fehlt Kontrolle!“

Am Dienstagvormittag bietet sich ein ähnliches Bild, das auch Dürnberger beobachtet. Den Politiker stört vor allem, dass es hier keine Kontrollinstanz vor Ort gibt. Niemand könne schnell eingreifen, falls etwas passiere. Passanten teilen diese Sorge, wie sie der „Krone“ bereits im Vorfeld berichteten: „Ich wurde hier schon einmal als Hure und Nutte beschimpft, weil ich einem Bettler, der gefragt hat, keine Zigarette geschenkt habe“, schildert eine Frau.