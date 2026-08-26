Diese Dominanz ist in Österreich fast einmalig

Diese Dominanz erinnert an Petra Kronberger und Annemarie Moser-Pröll! Valentina Höll ist seit Jahren das Maß aller Dinge im Mountainbike-Downhill. Am vergangenen Wochenende gewann die Saalbacherin den fünften Gesamtweltcup in ihrer Karriere. Bei der heute startenden Weltmeisterschaft im italienischen Val die Sole greift die 24-Jährige nach ihrem fünften WM-Titel – in Serie!