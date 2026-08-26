Diese Dominanz ist in Österreich fast einmalig

Die Salzburgerin Valentina Höll greift bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Italien nach ihrem fünften Titel in Folge. Die 24-Jährige ist derart dominant, dass nicht einmal der Allzeitrekord unerreichbar scheint. Gäbe es für das Maß der Dinge nicht ein Aber ...
Diese Dominanz erinnert an Petra Kronberger und Annemarie Moser-Pröll! Valentina Höll ist seit Jahren das Maß aller Dinge im Mountainbike-Downhill. Am vergangenen Wochenende gewann die Saalbacherin den fünften Gesamtweltcup in ihrer Karriere. Bei der heute startenden Weltmeisterschaft im italienischen Val die Sole greift die 24-Jährige nach ihrem fünften WM-Titel – in Serie!
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