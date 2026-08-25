Hochmair und Duran dürfte eine Verlängerung winken

Der Dienstagabend besiegelte das Ende der dritten Amtszeit infolge von Philipp Hochmair als Jedermann. Wehmütigen müssen Fans des 52-Jährigen deshalb aber nicht werden, denn dem Schauspieler dürfte eine Verlängerung bei den Salzburger Festspielen winken.
Intendantin Karin Bergmann hat bereits angekündigt, künstlerisch wenig an der bestehenden Inszenierung rütteln zu wollen. Und auch wirtschaftlich spricht der Erfolg von Hochmair für sich: Noch nie zuvor waren die Karten für den Jedermann so schnell vergriffen.
Auch der Mime selbst macht den Zuschauern schon Lust auf mehr – beziehungsweise weniger. Heuer zog er zum ersten Mal auf der Bühne komplett blank: „Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger. Mal schauen, was noch kommt.“
Auch für Buhlschaft Roxane Duran dürfte es 2027 ein Comeback geben. Die feurige Rothaarige spielte sich diesen Sommer in die Herzen des Publikums. Auch abseits der Bühne war die nahbare Schauspielerin gerne gesehener Gast bei etlichen Veranstaltungen.
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