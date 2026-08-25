Hochmair und Duran dürfte eine Verlängerung winken

Auch der Mime selbst macht den Zuschauern schon Lust auf mehr – beziehungsweise weniger. Heuer zog er zum ersten Mal auf der Bühne komplett blank: „Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger. Mal schauen, was noch kommt.“