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Willkommen in Kärnten

KAC-Crack wurde vom eigenen Vater „verkauft“

Eishockey
26.08.2026 18:27
Neo-KAC-Crack Will MacKinnon kostete schon ein Eis in der Klagenfurter Innenstadt.
Neo-KAC-Crack Will MacKinnon kostete schon ein Eis in der Klagenfurter Innenstadt.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Verteidiger Will MacKinnon. Einer seiner Transfers machte Schlagzeilen, dazu ist der 26-Jährige kein Kind von Traurigkeit und holte mit dem Team USA eine Goldmedaille.

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Mit drei Jahren stellte sein Vater Dan den kleinen Will MacKinnon erstmals aufs Eis. Ganz normal in der Region um Toledo in Nordwest-Ohio. Aber ausgerechnet ein Transfer – in dem sein Papa involviert war – machte später Schlagzeilen. Denn während Will 2025 für die Utica Komets (das Farmteam von NHL-Klub New Jersey Devils) spielte, war sein Dad dort General Manager.

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