KAC-Crack wurde vom eigenen Vater „verkauft“

Willkommen in Kärnten! In unserer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1 geht es diesmal um den neuen KAC-Verteidiger Will MacKinnon. Einer seiner Transfers machte Schlagzeilen, dazu ist der 26-Jährige kein Kind von Traurigkeit und holte mit dem Team USA eine Goldmedaille.
Mit drei Jahren stellte sein Vater Dan den kleinen Will MacKinnon erstmals aufs Eis. Ganz normal in der Region um Toledo in Nordwest-Ohio. Aber ausgerechnet ein Transfer – in dem sein Papa involviert war – machte später Schlagzeilen. Denn während Will 2025 für die Utica Komets (das Farmteam von NHL-Klub New Jersey Devils) spielte, war sein Dad dort General Manager.
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