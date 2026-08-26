KAC-Crack wurde vom eigenen Vater „verkauft“

Mit drei Jahren stellte sein Vater Dan den kleinen Will MacKinnon erstmals aufs Eis. Ganz normal in der Region um Toledo in Nordwest-Ohio. Aber ausgerechnet ein Transfer – in dem sein Papa involviert war – machte später Schlagzeilen. Denn während Will 2025 für die Utica Komets (das Farmteam von NHL-Klub New Jersey Devils) spielte, war sein Dad dort General Manager.