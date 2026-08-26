„Sie sagen, ich habe einen Satan aufgezogen“

Claudia M. hatte in ihrem Heimatort immer als besonders angesehen gegolten – bis ihr ältester Sohn am 9. Jänner 2026 unter dem dringenden Verdacht des Mordes verhaftet wurde. „Seit diesem Tag“, erzählt die Steirerin, „ist mein Leben zu einem Albtraum geworden.“
Es war am Montag, dem 12. Jänner 2026, als Claudia M.s Leben quasi von einer Sekunde auf die nächste zusammenbrach – als sie „per Telefon diese schreckliche Nachricht bekam“. Davon, dass ihr Sohn, Manuel, gerade verhaftet worden war, unter dem dringenden Verdacht des Mordes.
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