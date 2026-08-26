An diesen Kulttrainer erinnert mich Didi Kühbauer

Warum diese magischer Linzer Nacht genau das war, was der österreichische Fußball gebraucht hat. Mit welchen Mitteln der LASK das stärker eingeschätzte Celtic Glasgow in der Champions-League-Qualifikation eliminierte. Plus: was dem Double-Sieger in der Königsklasse zuzutrauen ist.
Was dem LASK gegen Celtic Glasgow gelungen ist, war nicht nur ein Stück Linzer, sondern österreichischer Fußballgeschichte. Besser geht es einfach nicht. Nach dem Gegentor zum 0:1 – dem 0:4 gesamt – hab nicht nur ich mir gedacht: „Jetzt muss ein Wunder passieren.“
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