Kinder übersiedeln in den „Wiesenwürfel“

„Früher ist es sich immer gut ausgegangen“, sagt Köstendorfs Bürgermeister Wolfgang Wagner (ÖVP) und fügt hinzu: „Durch unser Baulandmodell gibt es jetzt aber mehr Familien und damit auch mehr Kinder.“ Der momentane Kindergarten im Gebäude der Volksschule bietet nicht genug Platz und für einen Neubau muss erst ein Grundstück gefunden werden. Bis 2029 soll es ein neues Gebäude geben, ist der Ortschef zuversichtlich.