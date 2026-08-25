Salzburgligist schießt Cup-Neuling zweistellig ab

„Gegen Golling sind wir noch ungeschlagen“, witzelte der SC Bischofshofen noch am Montag in den sozialen Netzwerken. Die erste Niederlage gegen die Tennengauer hatte das dann aber in sich. Denn das ging den Bischofshofen-Kickern in 90 Minuten in allen Belangen deutlich zu schnell! In der dritten Runde des SFV-Landescups unterlag der Neo-Klub aus dem Pongau Salzburgligist Golling mit 0:10! Trainer Mersudin Jukic war nach der Partie bemüht, für Ruhe zu sorgen. „Ich möchte mich nicht rausreden, aber uns haben schon viele Spieler gefehlt. Auch mit der Niederlage ist alles gut. Für uns war es toll, dass wir in der dritten Runde überhaupt noch dabei waren“, sagte der Ex-Profi der „Krone“.