Österreichs Skicrosser auch unter Wasser schnell

Ungewöhnlicher Ausflug unters Wasser für Österreichs Skicrosser im Rahmen der Vorbereitung auf die WM-Saison: Am Attersee versuchte sich das Team beim Tauchen – und bewies auch da Speed-Qualitäten.
„Ihr seid‘s so schnell gewesen, so schnell hab’ ich gar net schau’n können“, sagte Tauchlehrer Gust, als er mit Johnny Rohrweck und Adam Kappacher am Ufer in Weyregg wieder an der Oberfläche des Attersees auftauchte. „Das ist ein gutes Vorzeichen für den Winter“, grinste Cheftrainer Markus Gutenbrunner. Ja, Österreichs Skicrosser bewiesen gestern, dass sie nicht nur am gefrorenen Wasser zügig unterwegs sind, sondern auch mitten im geänderten Aggregatszustand, wo es eigentlich überhaupt nicht darauf ankommt. Als für die im Hotel Bramosen mit herrlichem Seeblick einquartierten ÖSV-Crosser nach einer Runde mit dem Rennrad im Rahmen des Camps ein Schnupper-Tauchlehrgang anstand!
Vorm ersten Mal Tauchen bibberten beim manchem der auf den Brettln furchtlosen Crosser aber etwas die Knie – und das sicher nicht wegen dem Tauchgang in rund 5m Tiefe samt rund 12° Celsius. „Ich hab’ mich vorher etwas angepfiffen, bin lieber fünf Meter in der Luft als fünf Meter unter Wasser“, sagte etwa Katrin Ofner.
„Unter Wasser kommst du echt runter“
„Es war dann eine sehr coole Erfahrung: Unter Wasser ruhig atmen, ruhig sein – da kommst du echt runter“, sagte Katrin Ofner. „Es hat Spaß gemacht – und ist eine gute Teambuilding-Maßnahme, die Athleten haben das zudem alle noch nie gemacht“, sagte der Liebenauer Gutenbrunner, der neben der Position des Sportlichen Leiters nun auch als Trainer fungiert. „Das Klima im Team ist bei uns wirklich super – und bei dieser traumhaften Location macht alles natürlich noch mehr Spaß“, lächelte Sonja Gigler, die mit der Kerntruppe der Leistungsträger noch bis Mittwoch zum Camp zusammengetrommelt ist.
Camp in Chile?
Nach dem Camp schwärmen die Athleten wieder in ihre Olympiazentren zum Kraft- und Konditionbolzen aus. Erstmals auf Schnee könnte es vor der WM-Saison – von 6. bis 21. März 2027 werden das Montafon in Vorarlberg und das Kühtai in Tirol zum internationalen Mittelpunkt des Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Sports – mangels weißer Pracht auf unseren Gletschern nach Chile gehen. Aber zuvor ging’s im Rahmen des Camps zum Konditraining, Workshop – und nochmal in den Attersee. Blubb, blubb...
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