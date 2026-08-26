Österreichs Skicrosser auch unter Wasser schnell

„Unter Wasser kommst du echt runter“

„Es war dann eine sehr coole Erfahrung: Unter Wasser ruhig atmen, ruhig sein – da kommst du echt runter“, sagte Katrin Ofner. „Es hat Spaß gemacht – und ist eine gute Teambuilding-Maßnahme, die Athleten haben das zudem alle noch nie gemacht“, sagte der Liebenauer Gutenbrunner, der neben der Position des Sportlichen Leiters nun auch als Trainer fungiert. „Das Klima im Team ist bei uns wirklich super – und bei dieser traumhaften Location macht alles natürlich noch mehr Spaß“, lächelte Sonja Gigler, die mit der Kerntruppe der Leistungsträger noch bis Mittwoch zum Camp zusammengetrommelt ist.