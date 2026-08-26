Alter Kika-Standort ist für neue IT:U heiß im Kurs

In Urfahr würde in unmittelbarer Nähe des Heilhamer Parks und des neuen Einkaufszentrums Pro eine neue Mitte entstehen, auch die Anbindung an die JKU wäre optimal. Die Straßenbahnhaltestelle ist nur einen Steinwurf entfernt, auch die Trasse der neuen Stadtbahn soll dort vorbeigehen. Was ebenfalls für diese neue Variante spricht: Jener Projektentwickler, der auch dem Pro erfolgreich neues Leben einhauchte, zieht bei der alten Kika-Filiale die Fäden. Wie geht es jetzt offiziell weiter?