Sparkurs: Jetzt trifft es sogar die Stadtreinigung

Wie die „Krone“ erfuhr, wurde gleich an mehreren Stellen gekürzt: Die Landstraße, die bislang alle zwei Wochen durchgewaschen wurde, kommt künftig nur noch alle drei Wochen dran. Statt drei sind dafür nur noch zwei Wasserwägen unterwegs. Auch die Mistkübel werden deutlich seltener entleert: Statt täglich zwischen 14 und 22 Uhr sind Mitarbeiter dafür nur noch dienstags, donnerstags und freitags in wesentlich kürzeren Zeitfenstern im Einsatz. Zudem wurden Wochenend-Überstunden der Reinigungskräfte gestrichen.