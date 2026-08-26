Zu viel Glycerin in beliebten Slushy-Getränken

Bereits ein Becher kann für Kinder gesundheitlich relevant sein

Während die meisten Slushys nur vernachlässigbar geringe Mengen an Glycerin enthielten, stach eine Probe deutlich hervor. Diese enthielt 26,9 Gramm pro Liter. Wie wahrscheinlich gesundheitliche Folgen sind, lässt sich nicht pauschal sagen. Dies hängt neben dem Glyceringehalt auch von der getrunkenen Menge und dem Gewicht der Person ab. Vor allem Kinder können aufgrund ihres geringen Körpergewichts schnell hohe Aufnahmemengen erreichen. Würde beispielsweise ein fünfjähriges Kind mit einem Gewicht von etwa 20 Kilo 250 Milliliter dieses Slush-Eisbechers trinken, würde es circa 340 Milligram Glycerin pro Kilo Körpergewicht aufnehmen. Damit läge die aufgenommene Menge beim 2,7-Fachen der von der EFSA abgeleiteten akuten Referenzdosis.