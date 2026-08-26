Gewinn der Oberbank stieg auf 199 Millionen Euro

Die Wachstumstreiber

Wachstumstreiber im ersten Halbjahr war neben dem Provisionsergebnis, das um 13,4 Prozent auf 129,1 Millionen Euro zulegte, vor allem das Beteiligungsergebnis. Das sogenannte At-Equity-Ergebnis aus assoziierten Unternehmen, das maßgeblich von der Beteiligung an der Voestalpine bestimmt wird, verbesserte sich um 82,9 Prozent auf 39,5 Millionen Euro. Die Risikovorsorgen im Kreditgeschäft wurden um 9,6 Prozent auf 24,6 Millionen Euro erhöht. Die Forderungen an Kunden wuchsen seit Ende 2025 um 3,4 Prozent auf 22,367 Milliarden Euro.