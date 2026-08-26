„Mamafreundin findet man nicht auf Knopfdruck“

„Für uns gibt es Eltern-Kind-Zentren und Spielplätze. Das war’s dann aber auch.“ Mit dem Mom’sClub Linz hat Aida Mohammed eine echte Lücke in der Landeshauptstadt gefüllt. Hier können sich Mütter und Kinder gleichermaßen wohlfühlen. Die Treffen sind wöchentlich und kostenlos.
Es gibt diese Momente im Leben einer Mutter, in denen man sich nach Gesellschaft sehnt. Nach jemandem, der einfach zuhört und versteht. Mit dem man lachen kann, auch wenn die Nacht kurz war. Jemandem, der weiß, wie schön das alles ist – und wie einsam es sich trotzdem anfühlen kann.
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