Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlen in OÖ gesunken

Baustellen vergraulten die Gäste im ÖBB-Nahverkehr

Oberösterreich
26.08.2026 13:00
Überschaubarer Andrang bei den Regionalbahnen in OÖ.
Überschaubarer Andrang bei den Regionalbahnen in OÖ.(Bild: Robert Deopito)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Fahrgastzahlen sanken in OÖ so stark wie nirgendwo sonst. Landesrat hat Erklärung, Grüne fordern konkrete Maßnahmen. Mit Familien-Öffi-Tage versucht man, Menschen vom öffentlichen Verkehrt zu überzeugen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit einem Minus von 5,7 Prozent – von 17,4 auf 16,5 Millionen – fiel der Fahrgastrückgang im ÖBB-Nahverkehr im Vorjahr bundesweit am höchsten aus. Die Grünen wollten den Ursachen auf den Grund gehen und richteten eine schriftliche Anfrage an Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

Dieser liefert Argumente, die den Rückgang erklären sollen. Zum einen hätten die vielen Bahnbaustellen und damit einhergehende Streckensperren sowie Schienenersatzverkehre Passagiere vergrault. Zum anderen hätten Bauarbeiten beim Linzer Hauptbahnhof zu vorübergehenden Fahrplanänderungen und Verbindungsstreichungen geführt. Daher sei es „plausibel, dass ein Teil der Fahrgäste sein Mobilitätsverhalten () anpasste“, heißt es in der Anfragebeantwortung.

Unzufriedenheit über Antwort
Welche Maßnahmen das Land setzen werde, um den Öffi-Nahverkehr attraktiver zu machen, wollten die Grünen darüber hinaus wissen. Mit Steinkellners Antworten sind sie nicht zufrieden. Statt konkreter Ziele erfahre man „nur Allgemeinplätze“, kritisiert die Grüne Mobilitätssprecherin Dagmar Engl – etwa: „Angebot unter herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen dort ausbauen, wo dadurch die Attraktivität des ÖV nachhaltig gesteigert werden kann.“

Zitat Icon

Da ist nicht Handfestes dabei. Nur „No na net“-Sichtweisen, die zeigen, dass es mit der Prioritätensetzung hin zum öffentlichen Verkehr noch nicht klappt

Dagmar Engl, Mobilitätssprecherin der Grünen im Landtag

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Ein Versuch, die Menschen vom öffentlichen Verkehr zu überzeugen, ist eine Maßnahme des OÖ Verkehrsverbunds und des OÖ Familienreferats. Sie veranstalten am 5., 6., 19. und 20. September erneut die Familien-Öffi-Tage. Wer eine OÖ Familienkarte hat, kann ein kostenloses Freizeit-Ticket OÖ herunterladen und damit einen Tag lang gratis alle Regional- und Stadtverkehre in OÖ und im Salzkammergut (auch Salzburg und Steiermark) nutzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
207.370 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.333 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
125.698 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3503 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1767 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1400 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Oberösterreich
Zahlen in OÖ gesunken
Baustellen vergraulten die Gäste im ÖBB-Nahverkehr
Suche nach Wrack
Kleinflugzeug über dem Attersee abgestürzt
Magistrat kürzt
Sparkurs: Jetzt trifft es sogar die Stadtreinigung
Tauchen am Attersee
Österreichs Skicrosser auch unter Wasser schnell
Sprung nach vorne
LASK-Wunder: Warum ganz Fußball-Österreich jubelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf