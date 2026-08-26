Baustellen vergraulten die Gäste im ÖBB-Nahverkehr

Ein Versuch, die Menschen vom öffentlichen Verkehr zu überzeugen, ist eine Maßnahme des OÖ Verkehrsverbunds und des OÖ Familienreferats. Sie veranstalten am 5., 6., 19. und 20. September erneut die Familien-Öffi-Tage. Wer eine OÖ Familienkarte hat, kann ein kostenloses Freizeit-Ticket OÖ herunterladen und damit einen Tag lang gratis alle Regional- und Stadtverkehre in OÖ und im Salzkammergut (auch Salzburg und Steiermark) nutzen.