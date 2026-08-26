Das größte „Zaumkumma“ steigt in Bad Zell

Der Herbst ist in Feierlaune und trägt Tracht: Von 18. bis 20. September wird die Mühlviertler Gemeinde zum Zentrum der oberösterreichischen Volkskultur. Mit Musik, Tanz, Brauchtum, Handwerk, aber auch Festumzügen, Landjugend-Events und einem DJ soll das „Fest der Volkskultur“ heuer den Besucherrekord brechen.
„Unser Motto ‘Fest. Zaumhaltn‘ könnte nicht passender sein, denn genau das ist Volkskultur für mich: Menschen kommen zusammen, Vereine halten zusammen und Generationen geben etwas weiter. Gleichzeitig entsteht Neues“, bringt es Martin Moser, Bürgermeister von Bad Zell, auf den Punkt.
Die Gemeinde im Mühlviertel feiert im Herbst nicht nur ihr 50-jähriges Jubiläum als Kurort, sondern richtet von 18. bis 20. September auch das „Fest der Volkskultur“ aus.
Im vorigen Jahr hat das dreitägige Event in Treubach im Innviertel mehr als 7.500 Besucherinnen und Besucher angelockt. „Wir wollen das toppen“, sagt Hans Hinterreiter, Obmann des Kulturforums Bad Zell.
Da helfen viele mit!
Bereits vor mehr als einem Jahr, als sich der Gemeinderat einstimmig für die Ausrichtung des Events ausgesprochen hatte, begann die Arbeit an dem Fest, das regionale Kultur, Brauchtum, Musik, Tanz, Singen, Handwerk und Tradition in den Vordergrund rückt.
Neben Vereinen und Gastronomiebetrieben aus Bad Zell sind auch der Naturpark Mühlviertel und die Region Mühlviertler Alm eingebunden. Zudem wirken alle 25 Verbände des Forums Volkskultur mit.
Mehr als 500 Menschen könnte sich die Hände reichen
Das gemeinsame „Zaumkumma“ – eine Menschenkette durch das Ortszentrum – macht am Freitagabend (18. September, 17 Uhr) den Auftakt. Anschließend beginnt die Feier „50 Jahre Bad Zell“ in der Arena. Damit startet auch das „Fest der Volkskultur“, das am ersten Abend sowohl auf Mundart und Volksmusik setzt als auch im Brandstätter Stadl einen DJ “werkeln“ lässt.
Tanzwettbewerbe, Musik, Modenschau
Am Samstag und Sonntag wird im gesamten Ort dann ein enorm vielfältiges Programm geboten. Auf vier Bühnen stehen Volksmusik, Theater, offenes Singen, Volkstanz, eine Trachtenmodenschau, lebende Werkstätten und vieles mehr auf dem Programm. Die Besucherinnen und Besucher können schauen, genießen, mitmachen und ausprobieren. Auch das Wertungstanzen der OÖ. Landjugend ist angesetzt.
Ein Familienausflug ist aufgelegt
Der Sonntag beginnt traditionell mit dem großen Festzug, an dem zahlreiche Vereine und Verbände teilnehmen. Nach dem Festakt, dem Mundart-Festgottesdienst und dem Frühschoppen treten regionale Volkstanzgruppen und Jagdhornbläser auf. Darüber hinaus gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. „Man sollte sich ausreichend Zeit nehmen für den Besuch bei uns“, gibt Hinterreiter als Tipp.
Volkskultur erstmals als Green Event
„Volkskultur lebt davon, dass die Menschen Traditionen weitergeben und gleichzeitig weiterentwickeln“, betont Kulturdirektorin Margot Nazzal. Auch das Land Oberösterreich unterstützt die Veranstaltung, die erstmals als Green Event durchgeführt wird.
Man verbannt nicht nur Plastikgeschirr und legt auf Mülltrennung wert, sondern es gibt im Ort einen E-Bummelzug (kostenlos) sowie Shuttlebusse von Perg, Linz und Pregarten und einen Abstellplatz für Fahrräder.
Wer doch mit dem Auto kommt, findet Parkmöglichkeiten: „Wir haben viele Lotsen von der Feuerwehr im Einsatz – wir sind gut gerüstet“, so Hinterreiter.
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