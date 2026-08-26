Das größte „Zaumkumma“ steigt in Bad Zell

Ein Familienausflug ist aufgelegt

Der Sonntag beginnt traditionell mit dem großen Festzug, an dem zahlreiche Vereine und Verbände teilnehmen. Nach dem Festakt, dem Mundart-Festgottesdienst und dem Frühschoppen treten regionale Volkstanzgruppen und Jagdhornbläser auf. Darüber hinaus gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. „Man sollte sich ausreichend Zeit nehmen für den Besuch bei uns“, gibt Hinterreiter als Tipp.