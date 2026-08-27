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Herzensverein

Ein Wegweiser für den Start ins berufliche Leben

Kärnten
27.08.2026 04:00
Keine Nachhilfe: Die Mentorinnen und Mentoren begleiten Jugendliche auf ihrem beruflichen Weg.
Keine Nachhilfe: Die Mentorinnen und Mentoren begleiten Jugendliche auf ihrem beruflichen Weg.(Bild: Nicolas Zangerle)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir Sindbad – Mentoring für Jugendliche. 

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Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!

Sindbad – Mentoring für Jugendliche
Sindbad – Mentoring für Jugendliche begleitet junge Menschen beim Übergang von der Pflichtschule in die Lehre oder in weiterführende Ausbildungen.

Der Verein vernetzt junge Berufstätige und Studierende, die als Mentoren tätig sind, mit Jugendlichen, die oft noch orientierungslos sind. Im Vordergrund stehen regelmäßige Treffen und persönliche Betreuung. „Kein Jugendlicher soll mit bloßem Pflichtschulabschluss ins Leere fallen, denn ohne Ausbildung ist der Weg in Armut und Arbeitslosigkeit vorgezeichnet“, heißt es in der Nominierung.

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Die Mentoren teilen ihre Erfahrungen, öffnen Türen und zeigen, dass jeder seinen beruflichen Weg erfolgreich gehen kann. „Geschichten, die vor wenigen Jahren noch unwahrscheinlich schienen werden möglich gemacht, durch Menschen, die an sie geglaubt haben“, wird der Verein weiter beschrieben. Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen: 

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