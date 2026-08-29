Großes Kaffee-Spektakel live erleben

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Am 4.9.2026 wird’s spannend im MQ: Wer gewinnt den Barista Cup? Dazu gibt’s interaktive ...
Am 4.9.2026 wird’s spannend im MQ: Wer gewinnt den Barista Cup? Dazu gibt’s interaktive Stationen, kostenlosen Kaffee und tolle Gewinne. Eintritt frei!(Bild: Julius Meinl)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Internationales Barista Cup Grand Finale am 4. September 2026 bei freiem Eintritt im MuseumsQuartier Wien.

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Am Freitag, den 4. September 2026, wird das MQ Wien zum Treffpunkt für Kaffeeliebhaber:innen. Von 10:00 bis 18:00 Uhr können Besucher:innen das internationale Barista Cup Grand Finale live verfolgen, bei interaktiven Stationen selbst aktiv werden, mehr über Kaffee erfahren, kostenlosen Kaffee genießen sowie attraktive Preise gewinnen.

Beim International Barista Cup Grand Finale, veranstaltet vom österreichischen Kaffeeunternehmen Julius Meinl, treten 15 nationale Barista-Champions aus aller Welt in den Kategorien Espresso, Cappuccino und Signature Drink gegeneinander an. Vor einer internationalen Fachjury stellen sie ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis.

Vielseitiges Rahmenprogramm und kostenloser Kaffeegenuss
Das Grand Finale bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle: An interaktiven Stationen können Besucher:innen mitmachen und mehr über Kaffee, das Rösten und die Zubereitung erfahren. Dazu gibt es kostenlosen Kaffee zum Genießen und eine Fotobox für Erinnerungsfotos. Auch attraktive Preise warten vor Ort: Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Rancilio Silvia White Espressomaschine, eine Fiorenzato AllGround Kaffeemühle für zu Hause sowie weitere Sofortpreise.

Vorfreude wird großgeschrieben: Giant Cup tourt erstmals durch Wien
Bereits im Vorfeld des Grand Finales ist erstmals der Giant Cup, eine überdimensionale Kaffeetasse, in Wien unterwegs. An zwei Stopps wird zu ausgewählten Zeiten kostenlos Kaffee ausgeschenkt:

Giant Cup | Termine 

2. September

  • 9:00 – 13:00 Uhr beim Wiener Riesenrad

3. September 

  • 11:00 – 14:00 Uhr vor der Gloriette Schönbrunn

So gibt es bereits vor dem großen Finale im MuseumsQuartier die Gelegenheit, beim Giant Cup vorbeizuschauen und kostenlosen Kaffee zu genießen.

Also Termin vormerken, vorbeikommen und mitten in Wien mehr über die Welt des Kaffees erfahren!

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