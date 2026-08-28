0:2 nach 90 Minuten – doch PSG entging Pleite

Retter Vitinha

Auch mit der Einwechslung von Kvaratskhelia konnte Paris keinen richtigen Druck entfachen, Stürmer-Neuzugang Ferran Torres, gegen Rennes mit einem Doppelpack noch Retter, blieb blass. Und als Bakwa in Minute 84 mit einem herrlichen Schuss zum 2:0 traf, schien der verpatzte Saisonstart von Paris fix. Ehe die starken Minuten von Vitinha kamen, der Portugiese in Minute 91 selbst traf, dann eben das 2:2 für Marquinhos mustergültig vorbereitete.