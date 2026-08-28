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In die 1. Liga

ÖFB-Talent wechselt von der Austria nach Belgien!

Fußball Dritte Liga
28.08.2026 23:05
Dino Delic
Dino Delic(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Regionalligist Austria Klagenfurt verliert das nächste Eigengewächs – dieser belgische Erstliga-Klub schlägt bei ÖFB-Nachwuchsteamspieler Dino Delic zu! Am Feld gab‘s für Violett einen knappen Sieg. Treibach bleibt weiter furios – und macht ATSV Wolfsberg mit dem 4:0 endgültig zum „Prügelknaben“.

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Zwei Einsätze in der Bundesliga, 19 in der 2. Liga, zudem Einberufungen in diverse ÖFB- und auch bosnische bosnische Nachwuchsnationalteams. . .

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