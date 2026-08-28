ÖFB-Talent wechselt von der Austria nach Belgien!

Regionalligist Austria Klagenfurt verliert das nächste Eigengewächs – dieser belgische Erstliga-Klub schlägt bei ÖFB-Nachwuchsteamspieler Dino Delic zu! Am Feld gab‘s für Violett einen knappen Sieg. Treibach bleibt weiter furios – und macht ATSV Wolfsberg mit dem 4:0 endgültig zum „Prügelknaben“.