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Flammen im Wald

30 Wasserabwürfe bei schwierigem Brandeinsatz

Kärnten
28.08.2026 22:01
Auch aus der Luft wurde das Feuer gelöscht. Mit dem Polizeihubschrauber„Libelle-Lima“ wurden 30 ...
Auch aus der Luft wurde das Feuer gelöscht. Mit dem Polizeihubschrauber„Libelle-Lima“ wurden 30 Wasserabwürfe durchgeführt.(Bild: FF Matschiedl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

90 Einsatzkräfte kämpften am Freitag im Bereich der Windischen Höhe (Bezirk Hermagor) gegen einen Waldbrand. Wegen des steilen Geländes musste das Feuer auch aus der Luft bekämpft werden.

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Freitagvormittag schrillten um 10 Uhr die Sirenen: Ein Waldbrand im Bereich der Windischen Höhe im Gemeindegebiet von St. Stefan im Gailtal wurde gemeldet. Rund 90 Einsatzkräfte rückten aus, um das Feuer zu bekämpfen.

Brandbekämpfung aus der Luft
Da der Brandherd in einem schwer zugänglichen, steilen Waldgebiet loderte, wurde zur Lokalisierung auch der Polizeihubschrauber eingesetzt. „Aufgrund des unwegsamen Geländes erfolgte die Brandbekämpfung zunächst aus der Luft“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Insgesamt wurden 30 Wasserabwürfe mit dem Polizeihubschrauber „Libelle-Lima“ durchgeführt. Zusätzlich kam eine Drohne zum Einsatz, um die Löscharbeiten aus der Luft zu unterstützen.

Rund 90 Einsatzkräfte standen im Einsatz um das Feuer auch aus der Luft zu bekämpfen.
Rund 90 Einsatzkräfte standen im Einsatz um das Feuer auch aus der Luft zu bekämpfen.(Bild: Feuerwehr Hermagor)
Von weitem konte man den Rauch sehen.
Von weitem konte man den Rauch sehen.(Bild: Feuerwehr Hermagor)
Betroffen war eine Waldfläche von etwa 20 bis 40 Quadratmetern.
Betroffen war eine Waldfläche von etwa 20 bis 40 Quadratmetern.(Bild: FF Matschiedl)

Niemand wurde verletzt
Betroffen war eine Waldfläche von etwa 20 bis 40 Quadratmetern. Zur Absicherung der Einsatzkräfte waren auch ein Polizeibergführer der AEG Hermagor sowie Flughelfer der Feuerwehren vor Ort. Gegen 15 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Matschiedl, St. Stefan, Hermagor, Kerschdorf-Wertschach, Tratten und Vorderberg sowie die Flugunterstützung Spittal. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

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