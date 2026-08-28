30 Wasserabwürfe bei schwierigem Brandeinsatz

Niemand wurde verletzt

Betroffen war eine Waldfläche von etwa 20 bis 40 Quadratmetern. Zur Absicherung der Einsatzkräfte waren auch ein Polizeibergführer der AEG Hermagor sowie Flughelfer der Feuerwehren vor Ort. Gegen 15 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.