Wie man mit einer Rikscha bis nach Italien kommt

Wer an Italien denkt, hat meist das Ziel vor Augen – und nicht unbedingt die lange Fahrt dorthin. Es sei denn, das Fahrzeug ist etwas kurioser als sonst. Max Hofer, Florian Hofer, Jonas Krahofer und Niklas Gugerell machten sich Anfang August mit einer Rikscha – einer Art Tretfahrrad – auf den Weg in den Süden. Die vier Freunde suchen jedes Jahr das Abenteuer: „Vergangenes Jahr haben wir zum Beispiel zu Fuß die Lofoten durchquert“, erzählt Max.