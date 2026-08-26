Wie man mit einer Rikscha bis nach Italien kommt

Vier junge Burschen aus dem niederösterreichischen Mostviertel wählten für ihren Urlaub in diesem Jahr ein ungewöhnliches Gefährt. Viel Muskelkraft, Geduld und vor allem Humor waren nötig.
Wer an Italien denkt, hat meist das Ziel vor Augen – und nicht unbedingt die lange Fahrt dorthin. Es sei denn, das Fahrzeug ist etwas kurioser als sonst. Max Hofer, Florian Hofer, Jonas Krahofer und Niklas Gugerell machten sich Anfang August mit einer Rikscha – einer Art Tretfahrrad – auf den Weg in den Süden. Die vier Freunde suchen jedes Jahr das Abenteuer: „Vergangenes Jahr haben wir zum Beispiel zu Fuß die Lofoten durchquert“, erzählt Max.
Abenteuer Urlaub
Dieses Jahr sollte eine neue Challenge her. Von einem Werbevideo wurden sie schlagartig inspiriert: „Dort waren mehrere Leute mit einer Rikscha nach Grado unterwegs – die Idee fanden wir genial!“ Schon gab es kein Zurück mehr. Das Fahrzeug, das wie eine Mischung aus Kutsche und Fahrrädern aussieht, liehen sie beim Fahrradverleih auf der Donauinsel in Wien aus.
Höchstgeschwindigkeit 14 km/h
„Am anstrengendsten war es beim Wechselpass in Mönichkirchen in den Wiener Alpen“, erinnern sich die vier. Eine Rikscha hat nur einen Gang – wer steil bergauf fährt, ist körperlich immens gefordert. Maximal 14 km/h sind möglich. Weiter über die Berge wurde es für die Burschen aber immer angenehmer: „Die Reaktionen der Menschen waren eigentlich die schönsten Erlebnisse der Reise.“
Im Vorbeifahren wurden sie oft von Leuten fotografiert, auf einen Kaffee hereingewunken und gefragt, „wohin wollt ihr eigentlich mit dem Gefährt?“ 70 Stunden, 700 Kilometer und viele Muskelkater später kamen sie schließlich in Grado an der Adria an. Oberstes Gebot für jene, die jetzt gerne einen Rikscha-Urlaub planen: „Sucht euch gute Tretpartner!“
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