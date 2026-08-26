Südkärntner Kunst auf der Dirndlschürze

Werner Berg-Enkel Harald Scheicher: „Dieses Bild hat mein Großvater im Jahr 1948 am Hemmaberg gemalt. Mädchen blicken hinunter ins Tal.“ Zahlreiche Kunstwerke zieren mittlerweile Dirndlschürzen, T-Shirts und Kapuzenpullover. Entsprechend künstlerisch bearbeitet werden sie vom Designer-Duo Ale Elsbacher und Filius de Lacroix. „Bei uns in der Gemeinde ist die Berg-Kollektion angesagt. Fast jede Kollegin hat ein Wiesenmarkt-Dirndl und die Männer T-Shirts“, so Marktmeister Arthur Ottowitz. Finanzverwalterin Claudia Kralj: „Wir sind mit unserem Museum und mit dem Wiesenmarkt eng verbunden. Es ist eine Ehre, diese Kunst zu tragen.“ Auch „Krone“-Fotomodell Paul Ottowitz steht aufs Design: „Es macht mich zugehörig.“