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Für den Wiesenmarkt

Südkärntner Kunst auf der Dirndlschürze

Kärnten
26.08.2026 12:00
Die Mädels vom Gemeindeamt zeigen „Zwei Mädchen am Geländer“.
Die Mädels vom Gemeindeamt zeigen „Zwei Mädchen am Geländer“.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Der Bleiburger Wiesenmarkt startet in wenigen Tagen, die „Krone“ durfte einen Blick auf die neue Werner Berg Kollektion werfen. Jedes Jahr wird bekanntlich eine besondere „Wiesenmarktschürze“ präsentiert, die mit Bildern des lokalen Künstlers geschmückt ist. „Zwei Mädchen am Geländer“ zieren heuer die Dirndln in Südkärnten. 

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Kunst auf der Dirndlschürze, das gibts nur in Bleiburg! Eigens für den Bleiburger Wiesenmarkt (4. bis 7. September) wurde vor 13 Jahren ja das Wiesenmarktdirndl kreiert. Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Schwarz und Bordeauxrot. Die Schürzen sind mit Motiven des Südkärntner Künstlers Werner Berg geziert. Auch heuer, in der 23. Auflage, wurde ein tiefgründiges Motiv gewählt – mit Titel „Zwei Mädchen am Geländer“ .

Mittlerweile gibts 23 verschiedene Motive.
Mittlerweile gibts 23 verschiedene Motive.(Bild: Dieter Arbeiter)
Paul Ottowitz ist bereits seit einigen Jahren Model fürs „Krone“-Shooting in Bleiburg.
Paul Ottowitz ist bereits seit einigen Jahren Model fürs „Krone“-Shooting in Bleiburg.(Bild: Dieter Arbeiter)
Gemeindeamt-Team: Gerhard Pikalo, Paul Stöckl, Arthur Ottowitz, Bgm. Daniel Wrießnig
Gemeindeamt-Team: Gerhard Pikalo, Paul Stöckl, Arthur Ottowitz, Bgm. Daniel Wrießnig(Bild: Dieter Arbeiter)

 Werner Berg-Enkel Harald Scheicher: „Dieses Bild hat mein Großvater im Jahr 1948 am Hemmaberg gemalt. Mädchen blicken hinunter ins Tal.“ Zahlreiche Kunstwerke zieren mittlerweile Dirndlschürzen, T-Shirts und Kapuzenpullover. Entsprechend künstlerisch bearbeitet werden sie vom Designer-Duo Ale Elsbacher und Filius de Lacroix. „Bei uns in der Gemeinde ist die Berg-Kollektion angesagt. Fast jede Kollegin hat ein Wiesenmarkt-Dirndl und die Männer T-Shirts“, so Marktmeister Arthur Ottowitz. Finanzverwalterin Claudia Kralj: „Wir sind mit unserem Museum und mit dem Wiesenmarkt eng verbunden. Es ist eine Ehre, diese Kunst zu tragen.“ Auch „Krone“-Fotomodell Paul Ottowitz steht aufs Design: „Es macht mich zugehörig.“

Klagenfurter Geschäft als Verkäufer
Dirndl und Schürze gibt es ausschließlich im Trachtenfachgeschäft von Marlene und Wolfgang Strohmaier in Klagenfurt: „Die Kollektion ist bereits weit über die Grenzen hinaus begehrt.“

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Die pfiffige Mode wird Sonntag, 6. September auch am „Dirndl- und Lederhos’ntag“ im Breznik-Zelt präsentiert.

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