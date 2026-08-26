Südkärntner Kunst auf der Dirndlschürze

Der Bleiburger Wiesenmarkt startet in wenigen Tagen, die „Krone“ durfte einen Blick auf die neue Werner Berg Kollektion werfen. Jedes Jahr wird bekanntlich eine besondere „Wiesenmarktschürze“ präsentiert, die mit Bildern des lokalen Künstlers geschmückt ist. „Zwei Mädchen am Geländer“ zieren heuer die Dirndln in Südkärnten.
Kunst auf der Dirndlschürze, das gibts nur in Bleiburg! Eigens für den Bleiburger Wiesenmarkt (4. bis 7. September) wurde vor 13 Jahren ja das Wiesenmarktdirndl kreiert. Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Schwarz und Bordeauxrot. Die Schürzen sind mit Motiven des Südkärntner Künstlers Werner Berg geziert. Auch heuer, in der 23. Auflage, wurde ein tiefgründiges Motiv gewählt – mit Titel „Zwei Mädchen am Geländer“ .
Werner Berg-Enkel Harald Scheicher: „Dieses Bild hat mein Großvater im Jahr 1948 am Hemmaberg gemalt. Mädchen blicken hinunter ins Tal.“ Zahlreiche Kunstwerke zieren mittlerweile Dirndlschürzen, T-Shirts und Kapuzenpullover. Entsprechend künstlerisch bearbeitet werden sie vom Designer-Duo Ale Elsbacher und Filius de Lacroix. „Bei uns in der Gemeinde ist die Berg-Kollektion angesagt. Fast jede Kollegin hat ein Wiesenmarkt-Dirndl und die Männer T-Shirts“, so Marktmeister Arthur Ottowitz. Finanzverwalterin Claudia Kralj: „Wir sind mit unserem Museum und mit dem Wiesenmarkt eng verbunden. Es ist eine Ehre, diese Kunst zu tragen.“ Auch „Krone“-Fotomodell Paul Ottowitz steht aufs Design: „Es macht mich zugehörig.“
Klagenfurter Geschäft als Verkäufer
Dirndl und Schürze gibt es ausschließlich im Trachtenfachgeschäft von Marlene und Wolfgang Strohmaier in Klagenfurt: „Die Kollektion ist bereits weit über die Grenzen hinaus begehrt.“
Die pfiffige Mode wird Sonntag, 6. September auch am „Dirndl- und Lederhos’ntag“ im Breznik-Zelt präsentiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.