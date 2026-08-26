Neue Runde in Kärntner Pestizid-Debatte

In einem jüngst veröffentlichten Interview kritisiert die Kärntner Landessprecherin der Grünen, Olga Voglauer, den „laschen Umgang“ mit PFAS-Pestiziden. Jene Pflanzenschutzmittel werden auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, da sie in der Natur nur geringfügig oder gar nicht abbaubar sind. Dadurch steigt die Menge an nachweisbaren PFAS-Pestiziden unter anderem in Österreichs Böden sowie im Wasser.