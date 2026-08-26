Neue Runde in Kärntner Pestizid-Debatte

Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer kritisiert in einem Medieninterview den Einsatz von PFAS-Pestiziden in der Kärntner Landwirtschaft. Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer, sieht darin „billigen Populismus“.
In einem jüngst veröffentlichten Interview kritisiert die Kärntner Landessprecherin der Grünen, Olga Voglauer, den „laschen Umgang“ mit PFAS-Pestiziden. Jene Pflanzenschutzmittel werden auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, da sie in der Natur nur geringfügig oder gar nicht abbaubar sind. Dadurch steigt die Menge an nachweisbaren PFAS-Pestiziden unter anderem in Österreichs Böden sowie im Wasser.
Bedenklich ist dabei besonders die Trifluoressigsäure, die bei der Verwendung von jenen Pestiziden freigesetzt wird und möglicherweise gesundheitsschädlich ist. Laut Voglauer mangele es an der Dokumentation und Kontrollen des Pflanzenschutzmittels in Kärnten.
Der Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer, Siegfried Huber, kritisiert Voglauers Aussagen scharf und betont: „Mehr als drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Kärnten werden überhaupt nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Jene Betriebe, die Pflanzenschutzmittel einsetzen, unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben und müssen über entsprechende Sachkunde und Schulungen verfügen.“
Weiters verweist Huber darauf, dass die Gruppe der PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) bereits flächendeckend in allen menschlichen Lebensbereichen verwendet werden. So findet man die Stoffe unter anderem in Elektronik, Kleidung, Küchengeräten und Arzneimitteln.
Die chemische Industrie ist gefordert, sichere Alternativen zu schaffen. Diese Verantwortung der Landwirtschaft zuzuschieben, ist billiger Populismus,
Siegfried Huber, Landwirtschaftskammer Kärnten
Laut der Europäischen Chemikalien Agentur werden rund zwei Prozent aller vorkommenden PFAS-Chemikalien für Pflanzenschutzmittel verwendet.
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