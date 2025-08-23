Diese Band schrieb inoffizielle Wiesenmarkt-Hymne

Im Jahr 1983 wurde die Formation als „Se Band“ eigentlich für den Bleiburger Wiesenmarkt aus der Taufe gehoben. Heute sind die ältesten dieser „Buben“ 60-Plusler: Prof. Arthur Ottowitz am Keyboard und an der Mundharmonika sowie Stefan Breznik als Sänger und Gitarrist. „Wir waren damals alle so um die 20. Es war lustig, hat Spaß gemacht, das tut es heute noch“, so Brauhauschef Breznik, der seit seiner Jugend die Gitarre nicht mehr loslässt.