Über 40 Jahre zusammen

Diese Band schrieb inoffizielle Wiesenmarkt-Hymne

Kärnten
23.08.2025 20:00
Die ewig jungen Buben freuen sich schon auf den Markt!
Die ewig jungen Buben freuen sich schon auf den Markt!(Bild: Evelyn Hronek)

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind sie ein Fixstern am Bleiburger Austro Pop-Himmel. Die Rede ist von der Band „Die Buben“.

0 Kommentare

Im Jahr 1983 wurde die Formation als „Se Band“ eigentlich für den Bleiburger Wiesenmarkt aus der Taufe gehoben. Heute sind die ältesten dieser „Buben“ 60-Plusler: Prof. Arthur Ottowitz am Keyboard und an der Mundharmonika sowie Stefan Breznik als Sänger und Gitarrist. „Wir waren damals alle so um die 20. Es war lustig, hat Spaß gemacht, das tut es heute noch“, so Brauhauschef Breznik, der seit seiner Jugend die Gitarre nicht mehr loslässt.

Kurz nach dem Start kam „Oldie“ Matthias Dworschek mit seiner legendären hohen Stimme dazu. Er meint: „Musik ist mein Elixier. Die Band hat meinen Lebensweg geprägt.“ Kaum eine Musikgruppe hat so viele Jahrzehnte am Buckel.

„Vom Frühshoppen bis zum Umfallen“
Ottowitz weiß noch: „Beim Start hatten wir in einem kleinen Zelt gespielt, vom Frühschoppen bis zum Umfallen.“ Das halten die etwas reiferen fünf Herren – auch Steinmetz Klaus Fantoni (Schlagzeug) und Pädagoge Norbert Haimburger (Gesang und E-Gitarre) – aber nicht mehr aus. Breznik: „Wir sind ja längst die Olten, bleiben aber jung.“

Die Buben haben bisher an die 100 Songs aufgenommen. Die Texte stammen aus eigener Feder. So ist etwa das Lied „Für immer jung“ genauso ein Wiesenmarktrenner wie der Hit „Heute Gemma Nimma Ham!“ Die Buben: „Dieser Song ist sozusagen die Wiesenmarkt-Hymne.“

Die ewig jungen Oldies werden Samstag (20 Uhr) und Montag (19 Uhr) bei der traditionellen „Heite-Gemma-Nimma- Ham-Party“ im Breznik-Zelt einheizen.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
