Geldregen für den WAC könnte verschoben werden

Auch bei Luka Lochoshvilis Wechsel von Nürnberg zum 1. FC Köln schnitt der WAC dank einer Weiterverkaufsklausel mit. Der größte Brocken wird aber künftig mit Chibuike Nwaiwu eingenommen – der Nigerianer ist bei Trabzonspor in der Türkei durchgestartet, es gab bereits Transfergerüchte mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro. Zusammen mit Salah könnte „Chippi“ jetzt aber doch auf den Titel losgehen.