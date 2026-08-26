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Geldregen für den WAC könnte verschoben werden

Fußball National
26.08.2026 06:27
Ex-WAC-Star Chibuike Nwaiwu könnte jetzt doch bei Trabzonspor bleiben.
Ex-WAC-Star Chibuike Nwaiwu könnte jetzt doch bei Trabzonspor bleiben.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Auch bei Luka Lochoshvilis Wechsel von Nürnberg zum 1. FC Köln schnitt der WAC dank einer Weiterverkaufsklausel mit. Der größte Brocken wird aber künftig mit Chibuike Nwaiwu eingenommen – der Nigerianer ist bei Trabzonspor in der Türkei durchgestartet, es gab bereits Transfergerüchte mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro. Zusammen mit Salah könnte „Chippi“ jetzt aber doch auf den Titel losgehen.

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Auch Ex-Verteidiger Luka Lochoshvili (der 2022 mit Christopher Wernitznig dem Austrianer Georg Teigl das Leben rettete, als dieser seine Zunge zu verschlucken drohte!) spülte in diesem Sommer Bares in die Klubkasse des WAC: Der Georgier (28) wechselte von Nürnberg um 4,9 Millionen € zum 1. FC Köln und ist somit in der deutschen Bundesliga angekommen.

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