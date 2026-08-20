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Will nun klare Regeln

König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt

Royals
20.08.2026 08:33
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Die Überraschung über Prinz Harrys und Herzogin Meghans Umzug zurück nach Großbritannien ist groß – aber nicht nur bei den Royal-Fans, sondern offenbar auch bei König Charles. Denn der britische Monarch wurde erst wenige Tage vorher über diesen großen Schritt informiert ...

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Am Mittwoch ließen Prinz Harry und Herzogin Meghan die Bombe platzen: Sie kehren mit ihren Kindern Archie und Lilibet zurück nach Großbritannien – und das noch Ende August! Eine Entscheidung, die gut überdacht und mit der Familie besprochen wurde? Wohl eher nicht!

König Charles wurde erst am Sonntag über die Umzugspläne von Harry und Meghan informiert. Der ...
König Charles wurde erst am Sonntag über die Umzugspläne von Harry und Meghan informiert. Der Monarch soll sich aber freuen, seine Enkel bald öfter sehen zu können.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Charles wurde erst Sonntag informiert
Denn wie britische Medien berichteten, sei König Charles erst am Sonntag über die Pläne der Sussexes informiert worden. Für den Monarchen wohl eine große Überraschung – wenn auch eine positive, wie er mitteilen ließ. Immerhin bedeutet der Umzug seines Sohnes auch, dass der König künftig mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann, was dieser sehr begrüße. 

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen zurück nach Großbritannien. König Charles erfuhr erst am ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen zurück nach Großbritannien. König Charles erfuhr erst am Sonntag von den Plänen seines Sohnes.(Bild: Krone-Collage/AFP/CHRIS JACKSON, AFP/RAUL ARBOLEDA)

Wie aber gemunkelt wird, sei davor von den Sussexes kein Wort über mögliche Pläne, zurück in die alte Heimat zu ziehen, verloren worden. Selbst im Juli nicht, als Prinz Harry zum ersten Mal seit vier Jahren gemeinsam mit Meghan und seinen Kindern den König besuchte.

Der Grund liegt wohl aber nicht darin, dass der König übergangen wurde. Tatsächlich soll die Entscheidung, Archie und Lilibet in Großbritannien in die Schule zu schicken, von Harry und Meghan sehr kurzfristig gefällt worden sein, wie die BBC von Freunden des Paares erfahren haben will. Zuvor hätten die beiden lediglich überlegt, künftig wieder mehr Zeit in England zu verbringen.

Vor sechs Jahren kehrten Harry und Meghan Großbritannien den Rücken. Jetzt zieht das Paar mit ...
Vor sechs Jahren kehrten Harry und Meghan Großbritannien den Rücken. Jetzt zieht das Paar mit seinen Kindern wieder in die alte Heimat.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

Charles will klare Regeln für Sussexes
So groß die Vorfreude auf den Umzug aus den USA zurück nach Großbritannien bei Harry und Meghan auch sein mag, der König hat bereits klare Regeln aufgestellt. Denn wie es aus Palastkreisen heißt, sei man nicht daran interessiert, eine „Halb drinnen, halb draußen“-Regelung für die royalen Aussteiger zu kreieren.

Das heißt: Alle Auftritte, die Harry und Meghan absolvieren, werden auch künftig nicht mit offiziellen royalen Pflichten in Verbindung stehen.

Haus in den Cotswolds?
Noch nicht bekannt gegeben wurde, wo Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet künftig wohnen werden. Nur so viel ist fix: Es wird sich nicht um eine königliche Residenz handeln. Gemunkelt wird, dass sich die Sussexes gegen ein Heim in London entschieden haben und mit einem Anwesen in einer ländlichen Region liebäugeln.

Herzogin Meghan teilte kürzlich Fotos ihres Familienurlaubes in Europa. Ob während dieser Zeit die Idee zum Umzug entstanden ist?

Gerüchten zufolge zieht es die Familie in den Promi-Hotspot Cotswolds, aber auch über Althorp in Northamptonshire in der Nähe des Spencer-Anwesens wird spekuliert. Zuletzt verbrachten Harry und Meghan dort Zeit mit der Familie von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana.

Bringen Harry und Meghan Bodyguards mit?
Eine wichtige Frage bleibt zudem offen: Denn bislang gibt es keine offiziellen Angaben darüber, wie der Schutz der Familie in Großbritannien ausschauen soll. Einen Rechtsstreit um staatlichen Polizeischutz für seine Familie hatte Prinz Harry ja verloren.

Noch im vergangenen Jahr hatte er der BBC deshalb erklärt: „Ich kann mir im Moment keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder nach Großbritannien zurückbringen würde.“

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Unklar ist daher, ob Harry und Meghan ein privates Sicherheitsdienst-Team aus den USA mitbringen werden oder ob eine neue Vereinbarung mit den britischen Behörden getroffen werden konnte.

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