König Charles wurde von Sussex-Umzug überrumpelt

Der Grund liegt wohl aber nicht darin, dass der König übergangen wurde. Tatsächlich soll die Entscheidung, Archie und Lilibet in Großbritannien in die Schule zu schicken, von Harry und Meghan sehr kurzfristig gefällt worden sein, wie die BBC von Freunden des Paares erfahren haben will. Zuvor hätten die beiden lediglich überlegt, künftig wieder mehr Zeit in England zu verbringen.