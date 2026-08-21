Ahoi! Altösterreicher auf den Meeren der Welt

Eine starke Brise Glamour weht einem vom Deck der „Tolna“ entgegen: Graf Rudolf Festetics de Tolna und seine junge Frau Eila Butterworth Haggin segelten mit ihr 1893 auf Hochzeitsreise durch die Südsee, auch um auf „Kannibalen“ zu treffen. Beide waren blendende Fotografen. Sie hielt ihn in Wildwest-Manier an Bord fest, beide die vielen exotischen Gäste in entsprechender Inszenierung. Nach sieben Jahren reichte Eila die Scheidung ein und ging von Bord. Er, zurück in Wien, schrieb Reiseberichte, in denen Dichtung und Wahrheit wild durcheinandergerieten.