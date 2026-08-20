Festspiele starten Berg-Aushöhlung zum Schulstart

Pünktlich zum Salzburger Schulbeginn am 14. September starten die Salzburger Festspiele mit einem neuen Bauabschnitt. Der Mönchsberg wird für die unterirdische Erweiterung der Häuser ausgehöhlt. Bereits acht Jahre nahm die Planung der aufwendigen Arbeiten bis dato in Anspruch. Auch die Ausarbeitung eines neuen Verkehrskonzeptes gehörte dazu. Denn die Zufahrt in die Salzburger Altstadt von seitens des Neutors wird ab Beginn der Bauarbeiten zumindest für ein halbes Jahr nicht mehr möglich sein.