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Neues Verkehrskonzept

Festspiele starten Berg-Aushöhlung zum Schulstart

Salzburg
20.08.2026 16:00
Michael Brandauer ist Projektleiter des Großbauprojektes (li.), hier mit dem kaufmännischen ...
Michael Brandauer ist Projektleiter des Großbauprojektes (li.), hier mit dem kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz. Im Neutortunnel, wo die beiden Herren stehen, wird die Baustellen Aus- und Einfahrt sein.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Elisa Torner

Das Bau-Budget darf nicht gesprengt werden, das Gestein darf auch nicht aus dem Mönchsberg gesprengt werden... Immerhin der Salzburger Schulstart darf sich noch spannend gestalten: Pünktlich am 14. September kommt aufgrund der Festspiel-Bauarbeiten ein neues Verkehrskonzept für die Altstadt.

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Pünktlich zum Salzburger Schulbeginn am 14. September starten die Salzburger Festspiele mit einem neuen Bauabschnitt. Der Mönchsberg wird für die unterirdische Erweiterung der Häuser ausgehöhlt. Bereits acht Jahre nahm die Planung der aufwendigen Arbeiten bis dato in Anspruch. Auch die Ausarbeitung eines neuen Verkehrskonzeptes gehörte dazu. Denn die Zufahrt in die Salzburger Altstadt von seitens des Neutors wird ab Beginn der Bauarbeiten zumindest für ein halbes Jahr nicht mehr möglich sein.

Der kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, vor dem Längsschnitt der neuen ...
Der kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz, vor dem Längsschnitt der neuen Räumlichkeiten im Berg.(Bild: Andreas Tröster)

Konkret bedeutet das eine Vollsperre für den motorisierten Verkehr bis inklusive März 2027. Es dürfen somit auch keine Einsatzfahrzeuge, Anrainer und Co. das Neutor passieren. Buslinien werden um den Mönchsberg umgeleitet. Zudem werden Zufahrtsbeschränkungen am Müllner Hügel und dem Ferdinand-Hanusch-Platz gelten.

So wird die neue Streckenführung der Obusse aussehen.
So wird die neue Streckenführung der Obusse aussehen.(Bild: Andreas Tröster)

Im Mönchsberg sollen für die Festspiele innerhalb der nächsten drei Jahre eine Hinterbühne, Montagehalle, Probesäle, Verbindungsgänge und Haustechnikräume entstehen.

Keine Sprengungen im Berg vorgesehen
Geschaffen wird der Raum, indem das Gestein aus dem Berg gefräst wird. Es soll zu keinen Sprengungen kommen. Zudem würden die Baufortschritte ständigen Qualitätskontrollen unterliegen. Etwa im Hinblick auf Erschütterungen und Statik.

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Das Haus für Mozart und die Felsenreitschule bleiben während der ganzen Bauzeit als Spielstätten durchgehend verfügbar. Das Große Festspielhaus wird von Herbst 2028 bis zum Frühjahr 2031 gesperrt. Es steht damit zwei Spielsaisonen nicht zur Verfügung.

Das Festspielzentrum wird im Dezember eröffnet. Die Bauarbeiten im Berg werden zu diesem ...
Das Festspielzentrum wird im Dezember eröffnet. Die Bauarbeiten im Berg werden zu diesem Zeitpunkt schon im Laufen sein.(Bild: Andreas Tröster)

Die Suche nach einer geeigneten Interimsspielstätte laufe noch, teilte das Kulturfestival am Donnerstag mit. Im Oktober wolle man sich auf eine Lösung einigen und diese der Öffentlichkeit präsentieren.

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