Prinzessin Delphine: „Habe Vater immer geliebt“

„Nicht seine Schuld, sondern die Umgebung“

Trotz alledem falle ihr das Vergeben schwer. „Ich habe meinen Vater immer in Schutz genommen. Ich habe gesagt, dass es nicht seine Schuld ist, sondern dass es an der Umgebung liegt. Ich bin wütender auf das ganze System als auf ihn“, so Prinzessin Delphine.