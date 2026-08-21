Rezept fürs Frequency: „Bier, Bier und mehr Bier“

Warmes Wetter, kurzer Regen und kaum Unfälle zum Festivalstart

Kurz nach der Öffnung des Geländes am Donnerstag um 13.30 Uhr bespielten die drei burgenländischen Indie-Rockerinnen lovehead die ersten Ankömmlinge, die großteils in Badegewand – Männer teils oben ohne – vom Campingplatz zur Space Stage pilgerten. Immerhin wurden am Nachmittag Temperaturen von rund 33 Grad verzeichnet. Später wurden die Outfits überwiegend zu Regenponchos. Bereits am Nachmittag bildeten sich schnell Wolken über den Bühnen, wobei sich das prognostizierte Unwetter am frühen Abend nach rund einer Stunde wieder verzog.