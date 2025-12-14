Vorteilswelt
Tötete US-Soldaten

Schütze war offenbar Mitglied der syrischen Armee

Außenpolitik
14.12.2025 14:17
Beim Angreifer soll es sich um die Tat eines „Einzeltäters“ gehandelt haben. Dennoch wurden ...
Beim Angreifer soll es sich um die Tat eines „Einzeltäters“ gehandelt haben. Dennoch wurden mehrere Mitglieder aus seiner früheren Einheit festgenommen.(Bild: AP/Omar Sanadiki)

Der frühere Anführer der islamistischen Rebellenallianz HTS und nunmehrige neue Machthaber Syriens, Ahmed al-Scharaa, ist bemüht, das Bürgerkriegsland zu einen und sich von der blutigen Vergangenheit seiner Kämpfer zu distanzieren. Doch nun verdichten sich die Hinweise, dass ein jüngst durchgeführter Anschlag auf US-Soldaten von einem Mitglied der offiziellen syrischen Sicherheitskräfte verübt wurde.

„Der Angreifer gehörte seit über zehn Monaten der Abteilung allgemeine Sicherheit des Innenministeriums an“, wie ein Mitarbeiter der syrischen Sicherheitskräfte am Sonntag sagte. Der Angreifer sei vor seinem Einsatz in Palmyra in weiteren Städten tätig gewesen. Wie ein Sprecher des syrischen Innenministeriums weiter mitteilte, lief gegen den mutmaßlichen Täter bereits ein Verfahren, die zu seinem Ausschluss aus den Sicherheitskräften führen sollte. Der Mann sei verdächtigt worden, „islamistischen Vorstellungen“ anzuhängen. Der Ausschluss hätte demnach am Sonntag vollzogen werden sollen.

Interimspräsident Ahmed al-Scharaa ist dem Vernehmen nach „äußerst wütend und bestürzt über den ...
Interimspräsident Ahmed al-Scharaa ist dem Vernehmen nach „äußerst wütend und bestürzt über den Angriff“.(Bild: EPA/ANDRE COELHO)

Elf Angehörige der syrischen Armee festgenommen
Elf weitere Angehörige derselben Sicherheitsabteilung seien im Zusammenhang mit dem Angriff auf die US-Kräfte in Palmyra festgenommen und verhört worden, hieß es aus Kreisen der Sicherheitskräfte weiter. Das US-Regionalkommando CENTCOM hatte zuvor erklärt, der tödliche Angriff sei ein „Hinterhalt eines einzelnen“ Schützen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat gewesen. Der Schütze habe zwei Soldaten und einen Übersetzer getötet. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden. Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurden zudem zwei syrische Sicherheitskräfte verletzt.

Der Angriff erfolgte nach Angaben des Pentagon während eines US-Einsatzes zur Unterstützung von Anti-Terror-Maßnahmen in Palmyra. Der IS hatte die zentralsyrische Stadt, die in der Nähe einer antiken Ausgrabungsstätte mit griechisch-römischen Ruinen liegt, Mitte der 2010er-Jahre zeitweise besetzt gehalten.

Warnungen des Innenministeriums ignoriert?
US-Präsident Donald Trump kündigte am Samstag „sehr ernste Vergeltung“ an. Er sprach von einem Angriff des IS gegen die USA und Syrien, „in einem sehr gefährlichen Teil von Syrien“, der nicht vollständig von der syrischen Regierung kontrolliert werde. Übergangspräsident Scharaa sei „äußerst wütend und bestürzt über diesen Angriff“, fügte Trump an.

Der syrische Außenminister Asaad al-Schaibani erklärte auf X, Damaskus verurteile den Anschlag auf das Schärfste (siehe Posting oben). Der Sprecher des syrischen Innenministeriums, Anwar al-Baba, sagte im Staatsfernsehen, die „Truppen der internationalen Koalition“ seien vor einer möglichen „Infiltration“ des IS in der Wüstenregion gewarnt worden, hätten diese Hinweise jedoch nicht berücksichtigt.

