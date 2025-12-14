Schütze war offenbar Mitglied der syrischen Armee

„Der Angreifer gehörte seit über zehn Monaten der Abteilung allgemeine Sicherheit des Innenministeriums an“, wie ein Mitarbeiter der syrischen Sicherheitskräfte am Sonntag sagte. Der Angreifer sei vor seinem Einsatz in Palmyra in weiteren Städten tätig gewesen. Wie ein Sprecher des syrischen Innenministeriums weiter mitteilte, lief gegen den mutmaßlichen Täter bereits ein Verfahren, die zu seinem Ausschluss aus den Sicherheitskräften führen sollte. Der Mann sei verdächtigt worden, „islamistischen Vorstellungen“ anzuhängen. Der Ausschluss hätte demnach am Sonntag vollzogen werden sollen.