Heftige Unwetter fegen über Norditalien hinweg

Zugausfälle und Verspätungen

Auf der Strecke zwischen Genua und Ventimiglia kam es ebenfalls zu Unterbrechungen und Verspätungen. Ein Zug von Genua nach Rom blieb in Riva Trigoso wegen eines Blitzschadens stehen. Die Passagiere wurden auf einen anderen Zug umverteilt. Intercity- und Regionalzüge mussten mit erheblichen Verspätungen von bis zu 80 Minuten rechnen. Auch am Flughafen Genua führte das Unwetter zu Behinderungen: Ein Flug aus Bukarest wurde nach Pisa umgeleitet.