Carlos Alcaraz feiert Comeback bei den US Open

Nach vier Monaten Verletzungspause ist er nun endlich wieder zurück. Carlos Alcaraz wird bei den US Open am Platz stehen. Das gab der Spanier per Instagram bekannt.
„Ich bin zurück“, meldet sich der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz von seiner viermonatigen Verletzungspause zurück. Der 23-Jährige erlitt beim Turnier in Barcelona eine Handgelenksverletzung, wegen der er mehrere Klassiker, wie Wimbledon und die French Open auslassen musste.
Nun ist der Spanier aber zurück und bereit, seinen US-Open-Titel zu verteidigen. Am 30. August startet das Turnier in New York City. Alcaraz geht als Nummer zwei der Welt in den Wettbewerb.
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