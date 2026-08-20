Mehr Kontrolle in Ställen für weniger Tierleid

Der Fall macht fassungslos: 400 Schweine sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb über Monate qualvoll verendet. Nach neuen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass es auch zu Kannibalismus gekommen sein muss, denn von weiteren 500 Schweinen fehlt jede Spur. Wieder stellt sich die Frage: Wie können solche Zustände so lange unentdeckt bleiben?