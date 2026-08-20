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Buhlen um Supertalent

Transfer-Poker: Entscheidung um El Mala gefallen!

Deutsche Bundesliga
20.08.2026 20:43
Said El Mala (19) hat seinen Vertrag in Köln bis 2031 verlängert.
Said El Mala (19) hat seinen Vertrag in Köln bis 2031 verlängert.(Bild: APA-Images / EXPA / Eibner)
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Von krone Sport

Jetzt ist die Zukunft von Said El Mala endgültig geklärt! Nach dem geplatzten Wechsel zu Borussia Dortmund bleibt das 19-jährige Supertalent beim 1. FC Köln. El Mala hat seinen Vertrag sogar bis 2031 verlängert und erhält künftig die prestigeträchtige Nummer 10, die einst FC-Legende Lukas Podolski trug.

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„Wir freuen uns sehr, dass Said seinen Weg beim FC weitergeht. Er hat in der vergangenen Saison eine hervorragende Entwicklung genommen, sich in der Bundesliga als wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft etabliert und war mit seinen Leistungen und Toren ein wichtiger Faktor für unser Team. Dass diese Entwicklung auch das Interesse anderer Clubs geweckt hat, ist nachvollziehbar. Umso wichtiger war für uns der offene und vertrauensvolle Austausch mit Said und seiner Familie über seine weitere sportliche Perspektive“, erklärte Kölns Sport-Boss Thomas Kessler (40) in einer offiziellen Klubmitteilung.

Dortmund wollte Fix-Ablöse nicht zahlen
Zuletzt hatte vor allem Borussia Dortmund intensiv um El Mala geworben. Der Transfer platzte jedoch, weil der BVB nicht bereit war, die von Köln geforderten 50 Millionen Euro als fixe Ablöse zu bezahlen. Danach zeigte auch RB Leipzig großes Interesse am Offensivspieler und erkundigte sich beim FC nach den Bedingungen für einen Transfer. Doch nun hat El Mala allen Wechsel-Spekulationen vorerst ein Ende gesetzt.

„Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und er hier am Geißbockheim sehr gute Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Seit dem Start der Vorbereitung unterstreicht Said jeden Tag mit seiner Leistung, seiner Professionalität und seiner Haltung, dass er diesen Weg mit voller Überzeugung mitgehen möchte. Wir haben großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird“, betonte FC-Geschäftsführer Kessler.

„Deshalb bleibe ich hier“
Auch El Mala selbst hat sich bewusst für einen Verbleib entschieden. „Seit ich hier bin, hat mir der FC jeden Tag ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb komme ich jeden Tag gerne ans Geißbockheim, es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs und dem Trainerteam zu arbeiten und ich habe richtig viel dazu gelernt. Meine erste Bundesliga-Saison hier war etwas ganz Besonderes. Und natürlich habe ich mir danach Gedanken über meine Zukunft gemacht.“

Die Gespräche mit den Kölner Verantwortlichen gaben letztlich den Ausschlag. „Aber die Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC, mit René und mit Thomas, waren top, ich spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung hier. Deshalb bleibe ich hier – ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen, dafür werde ich alles geben, auch weil ich weiß, was es bedeutet, mit der Nummer 10 für den FC zu spielen.“

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