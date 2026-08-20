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UECL-Quali im Ticker

Heart of Midlothian gegen Rapid ab 20.45 Uhr LIVE

Conference League
20.08.2026 04:55
Kann Rapids Tonni Adamsen heute wieder jubeln?
Kann Rapids Tonni Adamsen heute wieder jubeln?(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Letzte Hürde für den SK Rapid! Die Hütteldorfer treffen in der Conference-League-Qualifikation im Play-off-Finale auf den schottischen Klub Heart of Midlothian. Das Hinspiel beginnt heute um 20.45 Uhr. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Der SK Rapid nimmt heute in Edinburgh die letzte Hürde für die Ligaphase der Conference League in Angriff. Im Play-off-Hinspiel beim schottischen Vizemeister Heart of Midlothian wollen sich die Grün-Weißen in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächsten Mittwoch (18.45 Uhr) bringen. „Es wird ein schwieriges Spiel, aber auch eines, in dem wir meiner Meinung nach definitiv Chancen haben“, erklärte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup.

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Dass auf die Wiener kein übermächtiger Gegner wartet, hat Sturm Graz in der Champions-League-Quali unter Beweis gestellt. Ende Juli wurden die Hearts von den Steirern mit zwei Siegen (4:0, 2:0) abserviert. Danach zog das Traditionsteam aus Edinburgh deutlich den Kürzeren gegen Benfica Lissabon. Auch zum Ligastart gab es gegen Aberdeen eine Niederlage, bevor sich die im Umbruch befindliche Truppe von Coach Wouter Vrancken stabilisierte. „Rapid ist eine gute Mannschaft. Am Ball sind sie besser als Sturm Graz. Sie haben einen ähnlichen Spielstil, wollen hoch und aggressiv pressen“, analysierte der Belgier. „Wir müssen mit Überzeugung spielen und daran glauben, dass wir etwas holen können.“

„Klassische britische Atmosphäre“
Rapid hat indes alle acht Pflichtspiele in der neuen Spielzeit gewonnen, zuletzt wurde der GAK 8:0 geschlagen. In Schottland haben die Hütteldorfer allerdings im Europacup noch nie einen Sieg einfahren können. Hoff Thorup sieht im knapp 20.000 Zuschauer fassenden Tynecastle Park einen echten Heimvorteil für die Gastgeber. „Wir können uns auf eine klassische britische Atmosphäre gefasst machen, die intensiv ist und die Mannschaft in allen Momenten anfeuert, in denen sie Standardsituationen hat, nach vorne läuft und offensiv spielt. Das müssen wir zunächst einmal bewältigen und dabei die richtige Balance finden“, meinte der Däne.

Der Rapid-Trainer erwartet „ein sehr, sehr enges und ausgeglichenes Spiel, in dem wir, wenn wir unser Niveau halten, definitiv Chancen herausspielen und Tore erzielen können“. Stürmer Ercan Kara sprach von einer „schwierigen Hürde, aber wir wollen unbedingt in die Ligaphase. Dafür werden wir alles geben. Wir wollen mit einem guten Ergebnis nach Hause kommen.“

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Für das Team um Kapitän Matthias Seidl ist es bereits das neunte Spiel in vier Wochen. Durch die Verlegung des Ligaspiels gegen Salzburg auf Anfang September haben die Hütteldorfer zumindest am kommenden Wochenende spielfrei und somit die beiden Duelle mit den Hearts hintereinander. Die Schotten, auf die das achte Pflichtspiel wartet, hatten bereits am vergangenen Wochenende in der heimischen Premiership ausgesetzt.

Schöller fehlt verletzt
Hoff Thorup dürfte im Vergleich zu den vorangegangenen CoL-Quali-Runden gegen Santa Coloma und Paide diesmal deutlich weniger in der Startelf rotieren und im Wesentlichen auf die Einser-Garnitur aus dem GAK-Spiel mit Offensiv-Ass Tonni Adamsen und Gestalter Yusuf Demir setzen. Die Reise nicht antreten wird Jakob Schöller, der Innenverteidiger hatte sich gegen die Grazer kurz nach seiner Einwechslung am linken Oberschenkel verletzt. Nach Klubangaben ist die Blessur nicht gravierend, erfordert aber dennoch eine Zwangspause.

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