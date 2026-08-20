Heart of Midlothian gegen Rapid ab 20.45 Uhr LIVE

Dass auf die Wiener kein übermächtiger Gegner wartet, hat Sturm Graz in der Champions-League-Quali unter Beweis gestellt. Ende Juli wurden die Hearts von den Steirern mit zwei Siegen (4:0, 2:0) abserviert. Danach zog das Traditionsteam aus Edinburgh deutlich den Kürzeren gegen Benfica Lissabon. Auch zum Ligastart gab es gegen Aberdeen eine Niederlage, bevor sich die im Umbruch befindliche Truppe von Coach Wouter Vrancken stabilisierte. „Rapid ist eine gute Mannschaft. Am Ball sind sie besser als Sturm Graz. Sie haben einen ähnlichen Spielstil, wollen hoch und aggressiv pressen“, analysierte der Belgier. „Wir müssen mit Überzeugung spielen und daran glauben, dass wir etwas holen können.“