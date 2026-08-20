Politischer Protest überschattet Spiel in Italien

Kurz vor dem Anpfiff des Conference-League-Play-offs zwischen den Fußballclubs Atalanta Bergamo und Hapoel Tel Aviv ist die politische Spannung rund um das Spiel deutlich gestiegen. Vor dem Stadion in der norditalienischen Stadt Bergamo versammelten sich am Donnerstag Demonstranten zu einem Protest gegen die Partie, Israel und für die Freilassung Palästinas.