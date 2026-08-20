Schaute Pornovideos: Jetzt Hausverbot in Westbahn

Passagiere und Mitarbeiter belästigt

In einem Schreiben – es liegt der „Krone“ vor – begründet das Unternehmen den Schritt so: Der Mann habe sich „wiederholt störend“ verhalten und „grob“ gegen die Beförderungsbedingungen verstoßen. Dadurch seien Fahrgäste und Mitarbeiter „wiederholt belästigt“ worden. Zu den festgestellten Vorfällen zähle „auch der Konsum pornografischer Inhalte während der Zugfahrt“. Eine gesonderte Vorwarnung sei laut Westbahn nicht nötig gewesen, für alle Fahrgäste gelten die gleichen Bedingungen.