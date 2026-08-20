Schaute Pornovideos: Jetzt Hausverbot in Westbahn

Ein obdachloser Mann darf ein halbes Jahr keine Fahrt bei der Westbahn mehr antreten. Grund: Er schaute Pornovideos und belästigte Mitarbeiter und Fahrgäste. Seine Verteidigungslinie überrascht.
Herr K. versteht die Welt nicht mehr. Die Westbahn hat ihm ein halbjähriges Hausverbot erteilt. Der ungewöhnliche Vorwurf: Konsum pornografischer Inhalte während der Fahrt.
Passagiere und Mitarbeiter belästigt
In einem Schreiben – es liegt der „Krone“ vor – begründet das Unternehmen den Schritt so: Der Mann habe sich „wiederholt störend“ verhalten und „grob“ gegen die Beförderungsbedingungen verstoßen. Dadurch seien Fahrgäste und Mitarbeiter „wiederholt belästigt“ worden. Zu den festgestellten Vorfällen zähle „auch der Konsum pornografischer Inhalte während der Zugfahrt“. Eine gesonderte Vorwarnung sei laut Westbahn nicht nötig gewesen, für alle Fahrgäste gelten die gleichen Bedingungen.
Originelle Verteidigung
Der Betroffene sieht das anders. Seine originelle Verteidigungslinie: Öffentlich sichtbar sei nichts gewesen, meinte Herr K. gegenüber der „Krone“: „Sieht doch kein Mensch auf meinen Laptop.“ Er sei diskret gewesen.
Fuhr mangels Wohnung mit Bahn
Wegen seiner Wohnungslosigkeit war der Mann besonders häufig mit der Westbahn unterwegs. Ausgerechnet einen Tag nach der Beerdigung seiner Mutter erreichte ihn nun das Hausverbot. Herr K.: „Ich bin in Grund und Boden tief erschüttert. Ich bin in Schockstarre.“ Der Mann bat daher um Milde. Sein Vorschlag: die Sperre auf einen Monat verkürzen, den Rest bedingt aussetzen.
Vergleich abgelehnt
Die Westbahn blieb hart. In der Antwort heißt es, das Hausverbot bleibe „für die Dauer von sechs Monaten aufrecht“. Eine vorzeitige Aufhebung sei „nicht vorgesehen“. Erst danach dürfe der Mann wieder mitfahren, vorausgesetzt, er halte sich an die Beförderungsbedingungen.
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