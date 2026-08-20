Zweitliga-Coach? Football-Meister Graz jubelt!

Was die „Krone“-Leser bereits wussten, machten die Grazer Giants am Freitag offiziell: Max Puchstein folgt Stefan Pokorny als Cheftrainer des Football-Meisters nach. Der Wiener fungiert zudem als Offensive Coordinator bei den Steirern.
Puchstein kommt mit großen Zielen an die Mur. „Die Giants sind der Traditionsverein in Österreich. Mit der Arbeit, die Coach Pokorny geleistet hat, ist das Ziel ganz klar: Der Austrian Bowl soll in Graz bleiben und somit der erste back-to-back-Titel seit 1998 für die Giants gelingen“, betont Puchstein, der zuletzt in Klagenfurt die Carinthian Lions coachte.
„War mein Wunschkandidat“
„Er war mein Wunschkandidat. Schon letztes Jahr war er Thema, jetzt ist es mir gelungen, ihn nach Graz zu lotsen“, schmunzelt Christoph Kipperer, der den Ex-Vikings-Spieler schon sehr lange kennt. „Wir haben jahrelang im Trainerstab des U19- und U20-Nationalteams zusammengearbeitet. Max ist einer der besten Trainer in Österreich. Er passt sein System immer an die Spieler an, die ihm zur Verfügung stehen. Das taugt mir extrem“, sagt der Sportchef über den Neo-Trainer der Giganten.
„Wir wollen, dass auch Max, wie zuletzt Stefan Pokorny – längerfristig bleibt. Mindestens zwei Jahre. Denn Kontinuität ist uns sehr wichtig“, betont Kipperer, der sich demnächst mit Puchstein zusammensetzen wird. „Wir müssen schließlich gute Legionäre holen.“
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