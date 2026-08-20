Zweitliga-Coach? Football-Meister Graz jubelt!

„War mein Wunschkandidat“

„Er war mein Wunschkandidat. Schon letztes Jahr war er Thema, jetzt ist es mir gelungen, ihn nach Graz zu lotsen“, schmunzelt Christoph Kipperer, der den Ex-Vikings-Spieler schon sehr lange kennt. „Wir haben jahrelang im Trainerstab des U19- und U20-Nationalteams zusammengearbeitet. Max ist einer der besten Trainer in Österreich. Er passt sein System immer an die Spieler an, die ihm zur Verfügung stehen. Das taugt mir extrem“, sagt der Sportchef über den Neo-Trainer der Giganten.