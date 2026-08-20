Röhl kritisiert: „Da müssen wir besser werden!“

„Sollte nicht unsere Messlatte sein“

Auch Kapitän Nikolas Veratschnig sah noch viel Verbesserungspotential „Sicher sind wir glücklich, dass wir in allerletzter Sekunde noch das Tor gemacht haben. Aber mit der Performance sind wir nicht so zufrieden. Wir haben schon in der Kabine besprochen, dass das nicht unsere Messlatte sein sollte und wir uns steigern müssen. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Ich hatte das Gefühl, der letzte Pass hat gefehlt.“