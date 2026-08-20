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Röhl kritisiert: „Da müssen wir besser werden!“

Fußball International
20.08.2026 20:42
Salzburg-Trainer Danny Röhl kritisierte nach dem knappen Sieg seine Mannschaft.
Salzburg-Trainer Danny Röhl kritisierte nach dem knappen Sieg seine Mannschaft.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
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Von krone Sport

In letzter Minute erlöste sich Red Bull Salzburg im Playoff-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Mjällby mit dem 1:0-Siegestreffer. Den Sieg konnte man zwar einfahren, mit der Leistung war Trainer Danny Röhl jedoch nicht zufrieden.

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„Natürlich nehmen wir den Sieg gern mit, auch wenn er spät kommt. Aber, und das ist gut: In der Kabine herrscht schon eine kritische Haltung“, so Röhl im Interview mit „ServusTV“. „Wir hatten 20, 30 Minuten eine Phase, in der wir hervorragend gespielt und Torchancen herausgespielt haben. Dann kommen zwei, drei Momente und ab der 60. haben wir aus der Dominanz ein 50:50-Spiel gemacht. Das ist nicht gut genug. Da müssen wir besser werden.“

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Dass die Salzburger spät noch den Siegestreffer erzielten, spreche allerdings für eine gute Mentalität: „Trotzdem Kompliment an die Mannschaft. Es ist nicht das erste Spiel, das wir spät entscheiden. Das spricht für das Team.“

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„Sollte nicht unsere Messlatte sein“
Auch Kapitän Nikolas Veratschnig sah noch viel Verbesserungspotential „Sicher sind wir glücklich, dass wir in allerletzter Sekunde noch das Tor gemacht haben. Aber mit der Performance sind wir nicht so zufrieden. Wir haben schon in der Kabine besprochen, dass das nicht unsere Messlatte sein sollte und wir uns steigern müssen. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Ich hatte das Gefühl, der letzte Pass hat gefehlt.“

Salzburg-Tormann Christian Zawieschitzky
Salzburg-Tormann Christian Zawieschitzky(Bild: GEPA)

„Gegner zu oft eingeladen“
„Es ist brutal wichtig, dass wir hier gewonnen haben, auch wenn es nur ein kleiner Vorsprung ist. Ein Sieg ist immer toll. Wir haben den Gegner zu oft eingeladen. Bei Ballverlusten hatten sie die Möglichkeit, sehr schnell unser Tor anzugreifen“, so Salzburg-Tormann Christian Zawieschitzky. Lösungen wollen man bereits vor dem nächsten Duell mit den Schweden finden: „Wir müssen im Rückspiel unsere Aufgaben erledigen, nicht künstlich irgendwas Neues erfinden. Das, was wir immer tun – und mit Spaß Fußball spielen.“

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